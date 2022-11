Premiera BlackView A85 na AliExpress. Smartfon debiutuje w obniżonej cenie

Oferta limitowana czasowo.

BlackView A85 - co to za smartfon?

Wybór jest całkiem duży, a teraz do propozycji dołączyła kolejna. Na AliExpress debiutuje smartfonz ekranemoraz naprawdę ładną obudową. Producent na start sprzedaży przygotował promocję, która już wystartowała i potrwa do 30.11 listopada do godziny 8:59 czasu polskiego.BlackView A85 w wersji globalnej to urządzenie wyposażone w 6,5-calowy ekran HD+ o rozdzielczości, jasności 400 cd/m2 i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 90 Hz. O jego wydajność dba 8-rdzeniowy układoraz 8 GB pamięci RAM. Użytkownik na dane otrzymuje 128 GB pamięci z opcją zwiększenia jej poprzez kartę micro SD.