Honor 80 i Honor 80 Pro oficjalnie. Mają nietuzinkowe aparaty i wydajne procesory

Prawie niczego im nie brakuje.

Honor 80 to porządny średniak

Źródło: Honor

Honor 80 Pro to rasowy flagowiec

Ceny i dostępność

Honor 80 w wersji 8 GB + 256 GB za 2699 juanów (około 1701 zł);

Honor 80 w wersji 12 GB + 256 GB za 2999 juanów (około 1890 zł);

Honor 80 w wersji 12 GB + 512 GB za 3299 juanów (około 2080 zł);

Honor 80 Pro w wersji 8 GB + 256 GB za 3499 juanów (około 2205 zł);

Honor 80 Pro w wersji 12 GB + 256 GB za 3799 juanów (około 2394 zł);

Honor 80 Pro w wersji 12 GB + 512 GB za 4099 juanów (około 2583 zł).

Honor zaprezentował najnowszą serię smartfonów Honor 80, która zawiera dwa nader interesujące smartfony podstawowy wariant będący przedstawicielem klasy średniej z zupełnie nowym układem SoC, a model Honor 80 Pro, spokojnie mogący konkurować z tegorocznymi flagowcami ze względu na zastosowanie układu Snapdragon 8+ Gen 1 . Do tego jeszcze jest zacny design i porządne aparaty.Podstawowy Honor 80 został wyposażony w 6,67-calowy wyświetlacz wykonany technologii AMOLED z zakrzywionymi dłuższymi krawędziami i rozdzielczości FHD+ (1080 x 2400 pikseli), charakteryzujący się częstotliwością odświeżania dochodzą do 120 Hz. Do tego nie zabrakło oczywiście wsparcia dla HDR10+ i do tego jeszcze obsługi 10-bitowej głębi kolorów. Względem poprzednika nic się zatem nie zmieniło.Za jego działanie odpowiedzialny jest najnowszy układ SoC Qualcomm Snapdragon 782G (6 nm) z układem graficznym Adreno 642L, współpracujący z 12 GB szybkiej pamięci RAM i 512 GB pamięci na dane. W sprzedaży jest również wariant podstawowy z 8 GB i 256 GB, a także pośredni oferujący 12GB RAM i 256 GB na dane.Snapdragon 782G jest oparty na procesie produkcyjnym TSMC 6 nm i zawiera ośmiordzeniowy procesor z jednym wysokowydajnym rdzeniem ARM Cortex-A78 o częstotliwości taktowania 2.7 GHz, trzema rdzeniami Cortex-A78 o częstotliwości taktowania 2.2 GHz i czterema zorientowanymi na wydajność rdzeniami Cortex-A55 o częstotliwości do 1.9 GHz.Na tylnym panelu umieszczono wysepkę w spójnym stylu do smartfonów Honor. Jest ona zarezerwowana dla trzech obiektywów. Honor 80 wykorzystuje 160-megapikselowy sensor z przysłoną obiektywu f/1.8, który producent połączył z 8-megapikselowym aparatem ultraszerokokątnym i 2-megapikselowym sensorem makro. Przedni aparat oferuje natomiast 32 megapiksele. Aparat główny nagrywa materiały wideo w rozdzielczości 4K i korzysta z elektronicznej stabilizacji obrazu.Specyfikacja obejmuje również: akumulator o pojemności 4800 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 66 W (wystarczy 20 minut, aby odzyskał 60% utraconej energii), głośniki stereofoniczne, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2 i transmiter podczerwieni. Smartfon po wyjęciu z pudełka pracuje pod kontrolą Androida 12 z MagicOS 7.0.Mając na uwadze zastosowane podzespoły zaprezentowany Honor 80 Pro, zdecydowanie zasługuje na dopisek Pro w nazwie, gdyż jest wyraźnie lepszy od wariantu podstawowego, a do tego jeszcze ma kilka flagowych rozwiązańNajnowszy smartfon marki Honor wykorzystuje układ SoC Snapdragon 8+ Gen 1, zapewniając lepszą wydajność i efektywność w porównaniu z poprzednikiem. Telefon jest również wyposażony w maksymalnie 12 GB pamięci RAM LPDDR5 i do 512 GB pamięci na dane typu UFS 3.1, co w zupełności wystarczy, aby wszystkie gry działały płynnie i wiele aplikacji w tle.Model ten oferuje zakrzywiony 6.78-calowy wyświetlacz AMOLED z dynamiczną częstotliwością odświeżania 120 Hz. Panel o promocjach 19.5:9 charakteryzuje się rozdzielczością 2700 x 1224 pikseli. Wyższa rozdzielczość, względem standardowego modelu wynika z zastosowania innych proporcji, gdyż podstawowy oferuje 20:9. Warto jeszcze dodać, że został skalibrowany w palecie kinowej i obsługuje 10-bitową głębię kolorów.Honor 80 Pro został wyposażony w zestaw trzech aparatów na tylnym panelu, co w obecnych czasach raczej nie powinno nikogo dziwić. Ma on 160-megapikselowy ultra wyraźny aparat główny (przysłona f/1.8). Oprócz głównego aparatu najnowszy Honor 80 Pro ma również ultraszerokokątny aparat o rozdzielczości 50 MP, będący także jednocześnie aparatem do makrofotografii. Nie zabrakło również sensora głębi ostrości (2-megapikselowy, przysłona f/2.4). Niestety zabrakło optycznej stabilizacji obrazu, co w przypadku smartfona tej klasy jest sporym uchybieniem.Na froncie umieszczono dwa aparaty do Selfie: 50-megapikselowy główny aparat portretowy AI (przysłona f/2.4), a także 2-megapikselowy obiektyw głębi ostrości (przysłona f/2.4).Reszta specyfikacji jest identyczna, jak w standardowym wariancie Honor 80, a zatem nie ma sensu jej kolejny raz powtarzać.Nowy Honor 80 jest dostępny w wielu opcjach kolorystycznych, a mianowicie Bright Black, Jade Green, Blue Wave i Pink Morning Glow. Jednocześnie Honor 80 Pro jest również proponowany w podobnych opcjach kolorystycznych. Oba modele są oferowane w trzech różnych konfiguracjach i przedziałach cenowych, więc oto wszystkie szczegóły:Wszystkie modele Honor 80 i Honor 80 Pro będą dostępne w przedsprzedaży od 23 listopada na rodzimym rynku producenta. Na ten moment nie ma słowa o ich międzynarodowej dostępności, ale zapewne w późniejszym czasie to nastąpi, zważywszy na fakt, że seria honor 70 jest na Starym Kontynencie.Źródło: HiHonor.com / fot. tyt.Honor