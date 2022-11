Gracze nie kupują RTX 4080. Nic dziwnego, ja w tej cenie złożyłem komputer do gier

Gracze mają wybór.

Po co RTX 4080, skoro...

Procesor : Intel Core i5-13600KF

: Intel Core i5-13600KF Chłodzenie procesora : SilentiumPC Fortis 5 140mm

: SilentiumPC Fortis 5 140mm Karta graficzna : MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 3X PLUS OC 8GB GDDR6

: MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 3X PLUS OC 8GB GDDR6 Płyta główna : Gigabyte Z690 GAMING X DDR4

: Gigabyte Z690 GAMING X DDR4 Pamięć RAM : Patriot 16 GB (2 x8 GB) 3733 MHz CL17 Viper Steel

: Patriot 16 GB (2 x8 GB) 3733 MHz CL17 Viper Steel Dysk SSD : WD 1TB M.2 PCIe NVMe Blue SN570

: WD 1TB M.2 PCIe NVMe Blue SN570 Zasilacz : SilentiumPC Supremo FM2 650W 80 Plus Gold

: SilentiumPC Supremo FM2 650W 80 Plus Gold Obudowa: Endorfy Signum 300 ARGB

Gracze mają farta

Przetestowana przez naszą redakcję karta graficzna MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio okazała się być wyśmienita i mieć tylko jedną zasadniczą wadę: cenę. Według najnowszych doniesień układy RTX 4080 sprzedają się mocnoi nie pomaga temu wcale relatywnie niska dostępność na niektórych rynkach oraz ceny często znacznie wyższe od sugerowanych. Według wszelkich doniesień gracze wybierają częściej lepiej wycenione kartyoraz jeszcze mocniej kuszące cenami propozycje AMD.RTX 4080 to świetna karta graficzna, oferująca doskonałą wydajność, ale jej wysoka cena i brak znaczącego wzrostu wydajności w przeliczeniu na złotówkę w porównaniu z istniejącymi modelami odstrasza wielu kupujących. Zobaczmy pierwszą ofertę z brzegu: najtańszyto wydatek rzędu 6999 złotych. Karta graficzna jest dostępna w sklepach. Jest szalenie wydajna, jej kultura pracy stoi na dobrym poziomie, ale...Problem polega na tym, że zamożna złożyć sobie komputer o mocy obliczeniowej wystarczającej w zupełności do komfortowej zabawy w rozdzielczości 1440p na monitorze z matrycą 144 Hz. Zobaczcie sami, ja skompletowałem coś takiego:Wychodzi 7332 złote za cały zestaw (tak, tu jest reflink), a jeśli poszukacie poszczególnych podzespołów w innych sklepach i na promkach z okazji Black Friday, kupicie go zapewne taniej. Ba, gratis dostaniecie na dokładkę grę Warhammer 40,000: Darktide, bo promocja NVIDIA wciąż trwa.Musicie przyznać, że to rewelacyjna alternatywa dla, cóż, jednej karty graficznej. Ilu graczy potrzebuje realnie mocy obliczeniowej RTX 4080 do zabawy w 1440p? Ilu ma monitor 4K? W skompletowanym przeze mnie zestawie tkwi najnowsza platforma Intel 13. generacji - wydajny procesor, solidna płyta główna... Myślę, że wybór dla 99,99% graczy byłby oczywisty.Alternatywnie, można dorwać promocję na układi cieszyć się jeszcze większą liczbą klatek na sekundę w grach niż w przypadkui tylko odrobinę mniejszą po włączeniu ray tracingu. Jeżeli będziecie mieli szczęście, na Black Friday w cenie RTX 3070 Ti / RTX 3080 wyrwiecie bez problemu, a to oznacza jeszcze większą liczbę klatek.Zazwyczaj modele kart poprzedniej generacji były wycofywane z produkcji oraz sprzedaży w momencie premiery nowych urządzeń. Tak nie jest tym razem, gdyż po pierwsze RTX 4080 i RTX 4090 nie są de facto bezpośrednimi następcami układów RTX 3080 i RTX 3090 ze względu na ich znacznie wyższe ceny MSRP, a po drugie... cóż, producenci kart graficznych dosłownie śpią na zalegających w magazynach urządzeniach poprzedniej generacji, których ceny dopiero niedawno zaczęły spadać.Źródło: mat. własny