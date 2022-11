Snapdragon 782G napędzi wiele dobrych średniaków

Dobra aktualizacja poprzednika.

Snapdragon 782G w szczegółach

Keidy pierwsze smartfony?

Qualcomm zaprezentował najnowszy układ SoC dla smartfonów klasy średniej - Snapdragon 782G, który jest bezpośrednim następcą niezwykle popularnej jednostki Snapdragon 778G, która została wykorzystana między innymi w Nothing Phone (1). Czego zatem można oczekiwać i na jaki wzrost wydajności będzie mógł liczyć nabywca nowego smartfona z rzeczonym układem?Nie tak dawno Qualcomm zaprezentował flagowy układ SoC dla urządzeń klasy premium. Mowa oczywiście o Snapdragon 8 Gen 2 , który został wyposażony w to, co Qualcomm nazywa „przełomową sztuczną inteligencją”. Ma on spore pokłady mocy obliczeniowej i znaczące usprawnienia względem poprzednika, co zdecydowanie stawia go na szczycie i w zasadzie pozostawia bez konkurencji.Niemniej nie tylko flagowa linia się liczy, dlatego też Qualcomm zdecydował się odświeżyć serię układów Snapdragon 7xx, wprowadzając do oferty najnowszy Snapdragon 782G, który już niebawem zasili pierwsze smartfony z Androidem na pokładzie. Szkoda jednak, że wraz z jego premierą robi się małe zamieszanie w nomenklaturze. A to dlatego, że zaprezentowany w maju Snapdragon 7 Gen 1 zdawał się zwiastować odcięcie się od starego i początek czegoś nowego. A tu taka niespodzianka.Najnowszy Snapdragon 782G jest oparty na procesie produkcyjnym TSMC 6 nm i zawiera ośmiordzeniowy procesor z jednym wysokowydajnym rdzeniem ARM Cortex-A78 o częstotliwości taktowania 2.7 GHz, trzema rdzeniami Cortex-A78 o częstotliwości taktowania 2.2 GHz i czterema zorientowanymi na wydajność rdzeniami Cortex-A55 o częstotliwości do 1.9 GHz. Do tego dochodzi jeszcze procesor graficzny Adreno 642L.Qualcomm twierdzi, że ta konfiguracja zapewnia wzrost wydajności procesora o 5% w porównaniu ze Snapdragonem 778G+, podczas gdy wydajność GPU może wzrosnąć nawet o 10%. Są to zatem całkiem przyzwoite wartości, które z pewnością dadzą się odczuć podczas codziennego użytkowania smartfona, zwłaszcza pod obciążeniem.Nowy SoC obsługuje do 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5 i wspiera obecne standardy łączności, w tym Wi-Fi 6E, mmWave i sub-6 5G. Do tego jeszcze wspiera Bluetooth 5.2 ze wsparciem dla Qualcomm aptX.Procesor ten jest w stanie obsłużyć wideo ze standardem HDR10+ i gry HDR z 10-bitową głębią kolorów. Najważniejsze cechy Snapdragon 782G związane z aparatem i obejmują obsługę czujników do 200 MP, a także 10-bitową głębię kolorów, zdjęcia z HDR HEIF, nagrywanie wideo 4K HDR przy 30 kl./s (HDR10, HDR10+ i HLG) oraz wideo w zwolnionym tempie do 240 kl./s nagrywanie w rozdzielczości HD. A ponadto oferuje wsparcie dla technologii ładowania Qualcomm Quick Charge 4+.Niestety Qualcomm nie ujawnił jeszcze najistotniejszej dla wielu informacji, a zatem kiedy moglibyśmy zobaczyć pierwszego smartfona z układem SoC Snapdragonem 782G. Możemy jednak mieć nadzieję, że zobaczymy, jak ten układ będzie zasilał jedne z najlepszych smartfonów w nadchodzącym roku. Niewykluczone, że z tegoż układu skorzysta Redmi, Xiaomi, Honor, OPPO, a nawet Samsung.Źródło: Qualcomm / fot. tyt.Qualcomm