vivo X90 i X90 Pro to zacne smartfony z układem Dimensity 9200. Jeden z nich trafi do Polski

Potężne i względnie tanie.

Świetne wyświetlacze i jeszcze lepsze aparaty

Piekielna wydajność

Ceny i warianty

vivo X90 i X90 Pro to dwa najnowsze smartfony chińskiej marki, które wykorzystują najnowszy i zarazem najbardziej wydajny układ SoC firmy MediaTek, jakim jest Dimensity 9200. Oba modele zapewniają imponujące aparaty i niesamowicie szybkie ładowanie. Wraz z nimi pojawił się także vivo X90 Pro+, ale o nim przeczytacie w oddzielnym materiale.Nie da się ukryć, że tegoroczna seria vivo X90 jest kompletna iw zasadzie sprawdzi się w rękach najbardziej wymagających użytkowników, ceniących sobie nie tylko ogólną wydajność, ale także możliwości fotograficzne, nowe technologie i przyjemny dla oka design. A to wszystko i wiele więcej w rozsądnej cenie. Zresztą przekonajcie się sami.W obu najnowszych smartfonach marki vivo z serii X90 postawiono na 6.78-calowy zakrzywiony wyświetlacz typu AMOLED o rozdzielczości QHD+ i częstotliwości odświeżania dochodzącej do 120 Hz. Panele wyświetlają 10-bitowe kolory i osiągają szczytową jasność do 1300 nitów. Sprawdzą się zatem w każdych warunkach i będę świetnym wyborem dla wszystkich lubiących oglądać filmy i seriale, a także grać na smartfonie.Na tylnym panelu standardowego vivo X90 obecny jest 50-megapikselowy czujnik Sony IMX866 ze światłem f/1.75 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Jest również moduł o szerokim polu widzenia, o rozdzielczości 12 MP (Sony IMX663). Do tego jeszcze dochodzi teleobiektyw 12 MP (Sony IMX663) oferujący dwukrotne zbliżenie optyczne. Mamy zatem kompletny zestaw, aczkolwiek z pewnością nie najlepszy na rynku, choć bardzo dobry.Zdecydowanie konkretnej przedstawia się charakterystyka aparatów w modelu X90 Pro, który otrzymał 1-calowy czujnik Sony IMX989 z szerokim otworem względnym f/1.75, podobnie jak model vivo X90 Pro+ . Dlatego też zainteresowanych jego pełną charakterystyką, odsyłam do wpisu poświęconego oficjalnej prezentacji vivo X90 Pro+. Na sporej wysepce jest także ultraszerokokątny aparat 48 MP z czujnikiem Sony IMX598 i do tego dochodzą jeszcze dwa teleobiektywy – obiektyw portretowy 50 MP (Sony IMX758 - odpowiednik 50 mm) oraz moduł peryskopowy 64 MP z obiektywem odpowiadającym 90 mm z 3.5-krotnym zoomem optycznym i do 100-krotnym zoomem cyfrowym.Oba model otrzymały także najnowszy chip vivo V2 do przetwarzania wideo i ujęć w słabym świetle. Jest wyraźnie bardziej wydajny od swojego poprzednika, gdyż, oferuje 16 TOPS na wat i do tego jeszcze jest wyposażony w 45 MB wbudowanej pamięci SRAM. Jest on fuzją tradycyjnego podejścia do ISP i AI oraz obsługuje korekcję szumów, HDR, MEMC i wiele innych. Jest on w zasadzie po to, aby odciążyć i wspomóc procesor główny w smartfonie, aby ten był jak najefektywniejszy podczas wykonywania powierzonych zadań.Smartfony z rodziny vivo X90 są pierwszymi z chipsetem Dimensity 9200. Wcześniej vivo X90 wyposażony w układ MediaTek Dimensity 9200 został dostrzeżony w popularnym teście porównawczym AnTuTu z wynikiem około 1.28 miliona punktów, co znacząco przewyższa smartfony ze Snapdragonem 8 Gen 1. A teraz te smartfony są oficjalnie i już niebawem trafią do sprzedaży, pozostawiając tym samym daleko w tyle tegoroczne flagowce.Jeśli chodzi o specyfikację, Dimensity 9200 jest pierwszym na świecie układem wykorzystującym architekturę ARMv9 Gen 2 z rdzeniem ARM Cortex-X3, trzema rdzeniami Cortex-A715, a także czterema ARM Cortex-A510 o niskim zapotrzebowaniu na energię. Do tego dochodzi jeszcze piekielnie wydajny układ graficzny Immortalis-G715.Zarwano standardowy vivo X90, jak i jego ulepszony wariant X90 Pro mają na wyposażeniu maksymalnie 12GB superszybkiej pamięci RAM i do 512GB przestrzeni na dane i aplikacje.vivo X90 jest wyposażony w podwójny akumulator o łącznej pojemności 4810 mAh, podczas gdy X90 Pro ma pojemność 4870 mAh. W przypadku modelu mocniejszego też zastosowano dwa ogniwa w celu efektywniejszego uzupełniania energii. Oba telefony oferują ładowanie przewodowe o mocy 120 W.Dodatkowo vivo X90 Pro ma funkcję bezprzewodowego ładowania o mocy 50W – pod warunkiem, że skorzystasz z oryginalnej bezprzewodowej ładowarki vivo 50 W.Na wyposażeniu są także: stereofoniczne głośniki, Bluetooth w wersji 5.3 wraz (wsparcie dla aptX HD i LDAC), dwuzakresowe WiFi w standardzie ax, a także USB typu C (zgodne z USB 3.2 Gen1 i obsługuje wyjście wideo). Do tego jeszcze vivo X90 Pro ma obudowę odporną na wodę i kurz (IP68).vivo X90 jest dostępny w kolorach czarnym, niebieskim i czerwonym. Ceny zaczynają się od 3699 juanów (~2333 zł) za wersję 8/128 GB i rośnie do 4999 juanów (~3150 zł) za wersję 12/512 GB.Natomiast vivo X90 Pro jest dostępny w kolorach czarnym i czerwonym. Podstawowa wersja 8/256 GB zaczyna się od 4999 juanów (~3150 zł), podczas gdy model z najwyższej półki 12/512 GB kosztuje 5999 juanów (~3785 zł).Zarówno vivo X90, jak i vivo X90 Pro są już dostępne w przedsprzedaży w Chinach, a regularna sprzedaż rozpocznie się 6 grudnia. Dostępność i ceny na rynkach międzynarodowych zostaną podane w późniejszym terminie. Niewykluczone, że vivo X90 Pro zadebiutuje na naszym rynku, podobnie, jak jego poprzednik.Źródło: vivo / fot. tyt. vivo