Skullcandy SLYR, SLYR Pro i PLYR to nowe słuchawki gamingowe dla komputerów i konsol

Wyglądają ciekawie.

Nowości Skullcandy dla graczy

Ceny nowości Skullcandy

Kojarzycie markę słuchawek Skullcandy? Jeśli nie lub po prostu dawno nie słyszeliście o nowościach w jej gamie, to nastał moment, w którym warto się nimi zainteresować. Do sprzedaży trafiły właśnie aż trzy nowe modele z lifestyle'owej serii urządzeń dla graczy. Mowa o headsetach Skullcandy SLYR, SLYR Pro i PLYR, które są już dostępne w oficjalnym sklepie producenta i przecenione aż do Cyber Monday i 10%.Skullcandy wprowadziło do swojej oferty aż trzy nowe modele słuchawek kompatybilne nie tylko z komputerami osobistymi, ale też konsolami PlayStation, Xbox, Switch i innymi urządzeniami mobilnymi.wyróżniają się technologią dostrajania dźwięku Skullcandy Supreme Sound. Słuchawki nauszne wyposażono w dwukierunkowy mikrofon i wykonano je z lekkich, ale wytrzymałych materiałów. Uwagę zwraca komfortowa konstrukcja pałąka, sprzyjająca wielogodzinnemu użytkowaniu. Nauszniki z pianki zapamiętującej kształt łatwo ponoć dostosować do kształtu głowy.to propozycja dla bardziej wymagających graczy. Otrzymały one technologię Personal Sound znaną z modelu Crusher Evo pod nazwą Enhanced Sound Perception. Dzięki niej użytkownik poprzez test odsłuchu może dopasować charakterystykę słuchawek do swoich indywidualnych potrzeb. Clear Voice Smart Mic spodoba się streamerom - system wykorzystuje sztuczną inteligencję do usuwania niepożądanych szumów tła, w tym stukającej klawiatury.to model flagowy, oferujący funkcje z tańszych modeli, ale wyposażony ponadto chociażby w Bluetooth 5.2 umożliwiający jednoczesne sparowanie dwóch urządzeń. Słuchawki mogą działać do 24 godzin w trybie bezprzewodowym.Słuchawki Skullcandy SLYR kosztują 349 zł i dostępne są w wersjach kolorystycznych Black DigiHype i Green DigiHype. Model SLYR Pro został wyceniony na 499 zł i występuje w wariantach Black DigiHype, Green DigiHype i Blue DigiHype. Topowy zestaw PLYR jest dostępny w barwach Black DigiHype i limitowanej edycji Street Fighter II, których cena sugerowana wynosi odpowiednio 699 zł i 799 zł.Nowe zestawy słuchawkowe Skullcandy są już dostępne w sklepie producenta . Modele SLYR, SLYR Pro i PLYR można nabyć teraz z -10% zniżką. Promocja trwa do końca Cyber Monday.Źródło: Skullcandy