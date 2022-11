vivo X90 Pro+ oficjalnie. Zachwyca pod każdym względem i zaskakuje niską ceną

Król mobilnej fotografii?

Zestaw potężnych aparatów z czujnikiem 1”

Źródło: vivo

Najnowszy wyświetlacz Samsunga na pokładzie

Zgodnie z zapowiedzią zadebiutował najnowszy smartfon marki vivo - vivo X90 Pro+, który jest pierwszym na świecie wyposażonym w najnowszy i najwydajniejszy układ SoC firmy Qualcomm. Nie to jednak czyni go wyjątkowym, a możliwości fotograficzne, które vivo znacząco ulepszyło względem sztandarowego modelu poprzedniej generacji. Czy mamy zatem do czynienia z królem fotografii mobilnej?Potwierdziły się informacje dotyczące aparatu głównego zastosowanego w najnowszym smartfonie marki vivo, aczkolwiek nie powinno to specjalnie dziwić, gdyż mamy przecież do czynienia z następcą vivo X80 Pro, który zdecydowanie wyniósł fotografię na wyższy poziom, a już na pewno kinematografię.Dlatego też vivo X90 Pro+ otrzymał duży 1-calowy czujnik Sony IMX989, który ma o 77% większy obszar światłoczuły w porównaniu z czujnikiem 1/1,3” zastosowanym w modelu X80 Pro. Ale to nie wszystko, gdyż obiektyw ten skrywa się za wysokiej jakości soczewką szklaną o liczbie Abbego 81,6 (wyższa liczba oznacza mniejsze rozproszenie światła). Ponadto szkło zostało poryte preparatem Zeiss T*, który redukuje odblaski i efekt widmo. Do tego jeszcze obiektyw ma dość jasną przysłonę, f/1.75, przez co wpada doń dostateczna ilość światła.Do tego jeszcze warto wspomnieć, że rozmiar pojedynczego piksela w aparacie 50MP wynosi 1.6 µm, aczkolwiek przy wykorzystaniu technologii łączenia czterech pikseli w jeden, rozmiar wzrasta do 3.2 mikrona.Aby zaoferować konsumentowi, jak najlepsze ujęcia oraz materiały wideo, zastosowano nowej generacji chip ISP vivo V2 do ich przetwarzania. Jest wyraźnie bardziej wydajny od swojego poprzednika, gdyż, oferuje 16 TOPS na wat i do tego jeszcze jest wyposażony w 45 MB wbudowanej pamięci SRAM. Jest on fuzją tradycyjnego podejścia do ISP i AI oraz obsługuje korekcję szumów, HDR, MEMC i wiele innych. Jest on w zasadzie po to, aby odciążyć i wspomóc procesor główny w smartfonie, aby ten był jak najefektywniejszy podczas wykonywania powierzonych zadań.Obiektyw ten rejestruje wideo 8K przy 30 klatkach na sekundę. A jeśli zależy Ci na jakości, dostępny jest 14-bitowy tryb wideo RAW. Są oczywiście dostępne tryby Zeiss Natural Color 2.0 lub vivo Vivid Color. Obsługiwane są formaty Dolby Vision i LOG, a podczas nagrywania wideo można robić zdjęcia z szybkością 10 kl./s.I choć pierwsze skrzypce odgrywa tutaj 1-calowy obiektyw, to jednak jego trzej towarzysze też mają sporo dobrego do zaoferowania.Podobnie, jak w poprzedniku otrzymujemy dwa teleobiektywy. Pierwszy z nich jest peryskopowy obiektyw 90 mm z czujnikiem 64 MP, który oferuje 3.5-krotny zoom optyczny i 100-krotny zoom cyfrowy. Kolejnym jest jasny obiektyw portretowy 50 mm z czujnikiem 50 MP i przysłoną obiektywu f/1.6 (Sony IMX758).Ostatnim obiektywem jest ten do ujęć z szerokim polem widzenia. Jest to 48-megapikselowy Sony IMX598 o zakresie 114°, co czyni go mniej podatnym na zniekształcenia, aniżeli obiektywy konkurencji o szerszym zakresie.Trzy pierwsze wspierane są przez optyczną stabilizację obrazu, ale wszystkie cztery są wspomagane przez laserowy system pomiaru ostrości. Na froncie jest zaś aparat do selfie 32 MP (f / 2.45).vivo X90 Pro+ otrzymał najnowszy wyświetlacz marki Samsung typu E6 wykonany w technologii OLED. Obraz prezentowany jest w rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli, przy proporcjach wyświetlacza 20:9 i przekątnej wynoszącej 6.78 cala, a częstotliwość odświeżania ekranu wynosi 120 Hz (technologia LTPO 4.0, a zatem pracuje w zakresie od 1Hz do 120Hz). Ten panel wykorzystuje system PWM o wysokiej częstotliwości 1440 Hz. Maksymalnie osiąga 1800 nitów. Podwójnie zakrzywiony wyświetlacz jest skalibrowany fabrycznie i obsługuje Dolby Vision.Został on zatem wyraźnie ulepszony, względem poprzednika, a przypomnę tylko, że ten w vivo X80 Pro i tak jest już świetny.