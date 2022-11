Składany Honor Magic Vs oficjalnie. Będzie dostępny poza Chinami

Warto czekać.

Źródło: Honor

Nowszy procesor, lepsze aparaty i większa bateria

Rynek składanych smartfonów z perspektywy kogoś mieszkającego w Polsce może wydawać się bardzo ubogi. Na naszym rynku są bowiem tylko trzy firmy, które mają w portfolio pojedyncze modele z elastycznym ekranem: Samsung Huawei . Warto jednak wiedzieć, że na świecie, a szczególnie w Chinach, zarówno firm, jak i różnych modeli składanych urządzeń jest znacznie więcej. Jednym z bardziej obiecujących producentów próbujących swoich sił w tej kategorii sprzętów jest Honor. Na początku tego roku firma zaprezentowała model Magic V , który od samego początku wyglądał bardzo obiecująco, jednak firma nie zdecydowała się na jego dystrybucję poza Państwem Środka. Dziś swoją premierę jego następca - Magic Vs, który jest tym bardziej ciekawy, że ma trafić także na inne rynki.Honor Magic Vs na pierwszy rzut oka wygląda podobnie do Magic V, jednak odróżnia go kilka detali, a przede wszystkim gabaryty - telefon jest znacznie cieńszy i lżejszy od poprzednika. Rozłożony Magic Vs ma grubość 6,1 mm (Magic V miał 6,7 mm), a po złożeniu 12,9 mm (Magic V - 14,3 mm). Jeśli chodzi o masę, urządzenie odchudzono aż o 27 gramów i waży teraz 261 g, co czyni go najlżejszym rozkładanym smartfonem tego typu na rynku.Ulepszono także konstrukcję zawiasu, redukując ilość jej elementów z 92 do zaledwie 44. Ma to pozytywnie wpłynąć na wytrzymałość. Według testów, obudowa będzie działała niezawodnie przez 400 tysięcy złożeń.Wyświetlacze smartfona są identycznie jak u poprzednika. Mamy tu więc zewnętrzny OLED o przekątnej 6.45 cala i rozdzielczości 2560x1080 pikseli z odświeżaniem 120 Hz. Wewnętrzny panel na przekątną 7,9 cala, rozdzielczość 2272x1984 pikseli, odświeżanie 90 Hz i też jest to oczywiście jednostka wykonana w technologii OLED. Honor chwali się implementacją specjalnej technologii ograniczającej emisję niebieskiego światła i limitującej negatywny wpływ ekranu na jakość snu.Pojawił się też odświeżony procesor - Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, oferujący nieco wyższą wydajność, a także nowy zestaw aparatów. Teraz mamy do dyspozycji: jednostkę główną 54MP (f/1.9) z sensorem IMX800, 50MP ultraszeokokątny obiektyw z funkcją makro i dodatkowy aparat 8MP z 3-krotnym zoomem optycznym. Jest też 42-megapikselowa kamerka do selfie z przodu. Z obiecujących zmian warto wymienić też większą baterię, która teraz ma pojemność 5000 mAh i obsługę szybkiego ładowania 66 W. Na pokładzie pracuje interfejs Magic UI 7.0 oparty o Androida 12.Jak wspomniałem na początku wpisu, Honor Magic Vs ma być pierwszym składanym modelem firmy, który będzie dostępny poza Chinami. Potwierdził to sam CEO firmy - George Zhao. Na międzynarodową premierę przyjdzie nam jednak zaczekać do następnego roku. Ceny Honora Magic Vs w Chinach startują od 7499 juanów, czyli w przeliczeniu niecałych 4800 złotych.Źródło: Honor / fot. tyt. Honor