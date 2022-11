Promocja na Oclean XS. Przypomni o szczotkowaniu i kosztuje niewiele

Szczoteczka soniczna o dobrych opiniach.

Oclean XS pomoże zaoszczędzić na wizytach u dentysty

Promocja na Oclean XS

Oclean to chyba najpopularniejszy obecnie chiński producent szczoteczek sonicznych w atrakcyjnych cenach. Kusi nie tylko nimi, ale też najnowszymi technologiami, dostępnymi o konkurencji często w kilkukrotnie droższych urządzeniach.Miło mi poinformować, że właśnie ruszyłana model, który od 24 do 29 listopada można kupić za mniej więcej połowę ceny sugerowanej.Nie od dziś wiadomo, że soniczne szczoteczki do zębów słyną ze swojej skuteczności. Czyszczą zęby znacznie skuteczniej od zwykłych szczoteczek manualnych i nieco już przestarzałych szczoteczek elektrycznych z klasycznym napędem. Tego rodzaju urządzenia nie zawsze są tanie, ale inwestycja zwraca się bardzo szybko: przy okazji najbliższej wizyty u dentysty. Oclean XS ma wszystkie zalety dobrej klasy szczoteczek sonicznych, a do tego jest teraz sprzedawana w jeszcze niższej cenie.Oclean XS to inteligentna soniczna szczoteczka do zębów z, który umożliwia jeszcze dokładniejsze czyszczenie zębów. Urządzenie wykrywa, sugerując użytkownikowi, jakie rejony jamy ustnej powinien czyścić ze zwiększoną uwagą. Co więcej, urządzenie samo przypomina o konieczności mycia uzupełniającego, a nawet ocenia jakość mycia, podpowiadając przy tym, jak można usprawnić proces szczotkowania następnym razem.Użytkownik ma do wyboru 5 trybów szczotkowania i 5 poziomów intensywności, a pracą szczoteczki zawiaduje się za pomocą przycisku oraz kolorowego ekranu dotykowego. Czujnik nacisku sprawdza, czy korzystający ze szczoteczki nie naciska główką szczoteczki zbyt słabo lub zbyt mocno na swoje zęby.Silnik bezszczotkowy Maglev generuje nawet do, pracując przy tym niezwykle cicho -. W parze z nim o najwyższą higienę jamy ustnej dba włosie Dupont, które według deklaracji producenta czyści, niż zwykłe włosie stosowane w innych szczoteczkach sonicznych.Szczoteczka soniczna Oclean XS zamknięta jest w poręcznej obudowie o klasie wodoodporności IPX7. Zamknięto w niej baterię o pojemności, która po naładowaniu do pełna zapewnia urządzeniu do 60 dni działania przy dwóch minutach szczotkowania, dwa razy dziennie.W zestawie ze szczoteczką Oclean XS dołączono magnetyczny uchwyt ścienny z gniazdem USB-C. Ładowanie baterii od zera do pełna trwa 3 godziny.Oclean XS w najnowszej promocji kosztuje ok. 209 złotych (zniżka naliczy się po dodaniu produktu do koszyka), czyli ponad 40 zł mniej niż we wcześniejszej promocji. Producent twierdzi, że cena ta stanowi 52% ceny sugerowanej. To naprawdę przyzwoita cena za tak pozytywnie ocenianą soniczną szczoteczkę o tak dużych możliwościach.Co ważne, podana cena jest ceną końcową. Zawiera wszystkie dodatkowe opłaty, takie jak VAT. Szczoteczka wysyłana jest z Polski, a dostawa trwa maksymalnie 3 dni.