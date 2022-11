Mocne ładowarki i powerbank Anker GaNPrime z mocą zasilania od 65 W do 140 W

Od kilku lat możemy zaobserwować na rynku nową falę ładowarek o wysokich mocach, które bazują na azotku galu zamiast samego krzemu. Dzięki niemu sprzęty nie mają wielkich gabarytów, a mimo to pozwalają na uzyskanie bardzo dobrych efektów (wysoka moc i sprawność energetyczna). Kolejne modele tego typu (dwie ładowarki jak i powerbank) prezentuje marka Anker.



Niewielkie zasilacze, które dostarczą nawet 140 W do smartfonów, tabletów czy laptopów

Zasilacz Anker 735 GaNPrime 65 W ma rozmiary niewiele większe niż typowa mała jednowyjściowa ładowarka smartfonowa (3,9 x 3,6 x 10,4 cm), a mimo to może pochwalić się trzema portami USB (dwa USB-C oraz jeden USB-A) i mocą 65 W. Obsługuje różne standardy szybkiego ładowania, w tym USB-C PD (PowerDelivery), co przyda się między innymi w przypadku laptopów. Sugerowana cena Anker 735 GaNPrime 65 W wynosi 269 złotych.





Małe gabaryty ładowarek, ale spora moc i aż trzy porty / Foto: Anker



Chcąc mieć jeszcze więcej mocy, można skierować się w stronę ładowarki Anker 737 GaNPrime 100 W. Zasilacz może wręcz dostarczyć więcej energii, niż wskazuje na to jego nazwa - łącznie do 120 W, choć pojedyncze wyjście faktycznie do 100 W. Ładowarka jest minimalnie większa (4,3 x 3,6 x 11,8 cm) i tak samo jak w przypadku poprzednika, mamy aż trzy porty ładowania (jeden USB-A i dwa USB-C). Anker 737 GaNPrime 100 W jest już dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie producenta wynoszącej 439 złotych.



Zabierz energię ze sobą i naładuj z powerbanku 140 W nawet mocno prądożerny sprzęt

Solidny powerbank Anker 737 Power Bank o pojemności 24000 mAh jest najbardziej zaawansowanym źródłem zasilania z całej stawki. Jego szczytowa moc wynosi aż 140 W (co ważne sprzęt jest zgodny z Power Delivery 3.1). Ma też równie dużo sporo gniazd (dwa USB-C i jedno USB-A), a nawet czytelny wyświetlacz prezentujący wiele istotnych informacji. Znajdziemy na nim dane na temat bieżącego poziomu ogniwa z powerbanku czy aktualnie trwającego ładowania (moc przepływającego prądu, czas pozostały do napełnienia wbudowanego w powerbank akumulatora). Anker 737 Power Bank można kupić w sugerowanej cenie 649 złotych.



Zaawansowany powerbank dysponujący naprawdę sporą mocą / Foto: Anker



Anker zastosował w swoich akcesoriach ładowania takie technologie, jak system PowerIQ 4.0 monitorujący zapotrzebowanie energetyczne podpiętych urządzeń i dobierający odpowiednie parametry ładowania oraz ActiveShield 2.0. Drugie rozwiązanie monitoruje temperaturę zasilacza oraz powerbanku i odpowiednio reaguje, aby utrzymać jej odpowiedni poziom. Anker zapewnia, że dzięki ograniczeniu przegrzewania się, żywotność ładowarek zwiększa się nawet o 240 procent.



