Alexa staje się porażką Amazona. Firma traci na niej ogromne pieniądze

Co tam się dzieje?



Amazon przechodzi obecnie przez falę największych zwolnień w historii firmy. Przedsiębiorstwo przygląda się swoim problemom oraz działom, które nie zarabiają pieniędzy - jednym z nich jest między innymi wirtualna asystentka Alexa. Raport Business Insidera zwraca uwagę, że jeśli sytuacja będzie dalej rozwijać się tak, jak teraz, to Alexę może czekać… upadek.



Dlaczego tak się dzieje?



Alexa na siebie nie zarabia



Alexa istnieje już na rynku od 10 lat i w ciągu ostatnich lat zdobyła ogromną popularność - praktycznie bijąc Asystenta od Google i Siri od Apple. Dział w Amazonie odpowiedzialny za rozwój tej technologii tak naprawdę… nie zarabia. W pierwszym kwartale 2022 roku Alexa była odpowiedzialna za stratę na poziomie około 3 miliardów dolarów. Do końca tego roku wspomniana asystentka może wygenerować stratę na poziomie… 10 miliardów dolarów.





fot. Unsplash.com

Wygląda na to, że doszło do momentu, w którym Amazon po prostu przestał mieć ochotę na “przepalanie” pieniędzy na rozwój produktu, który na siebie nie zarabia. Pracownicy Amazona zdradzają, iż praktycznie każdy plan monetyzacji Alexy zakończył się fiaskiem - nawet wtedy, kiedy był za nią odpowiedzialny sam Jeff Bezos.Pod koniec 2019 roku dział Alexa został zamrożony w kwestii zatrudnienia nowych pracowników, a w 2020 roku Bezos stracił nią zainteresowanie,Nowy szef Amazona, Andy Jassy również wydaje się nie być nią zainteresowany. Na razie nikt nie chce wydawać swoich pieniędzy za pomocą komend głosowych, a większość głośników z Alexą dostępnych na rynku sprzedaje się po kosztach. Amazonowi nie wyszły także współprace z firmami w zakresie rozwoju umiejętności samej asystentki.Jaka przyszłość czeka Alexę? Tego jeszcze nie do końca wiadomo. Sytuacja nie rysuje się jednak w kolorowych barwach.Źródło: BI / fot. Unsplash.com