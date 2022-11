Popularne obudowy SilentiumPC Ventum w nowej ulepszonej odsłonie Endorfy

Należąca do firmy Cooling marka SilentiumPC jest już powoli wygaszana, ale to nie znaczy, że gdzieś w odmętach historii przepadną jej produkty. Polskie przedsiębiorstwo zamienia logo SilentiumPC i SPC Gear na nową markę Endorfy, gdzie będzie wypuszczać wszystkie zupełnie nowe sprzęty czy produkty po pewnych poprawkach i przebrandowaniu na Endorfy. Cooling kontynuuje rozszerzanie linii wyrobów Endorfy nowymi obudowami Ventum 200 Solid i Ventum 200 Air, których poprzednie wersje możecie jeszcze kojarzyć jako komponenty z logo SilentiumPC.



Przestronne miejsce pod budowę wydajnego PC nawet z AiO czy dużymi kartami graficznymi

W obu modelach da się zamontować aż do 7 wentylatorów (dodatkowo za miejscem na płytę główną znajdziemy hub wentylatorów), a osadzaniu się nadmiernej ilości kurzu zapobiegają magnetycznie mocowane filtry przeciwkurczowe (przy zasilaczu, na topie i froncie) oraz metalowe siatki. W zależności od konkretnego modelu, użytkownicy otrzymują już na start jeden (Endorfy Ventum 200 Solid) lub aż cztery (Endorfy Ventum 200 Air) wydajne i ciche wentylatory Stratus 120 PWM (niepodświetlane) współtworzone przy udziale Synergy Cooling.





Obudowy Endory 200 są dostępne do wyboru w klasycznym wyadniu i ze szklanym panelem bocznym / Foto: Endorfy (Cooling.pl)



Pozostała różnica to zastosowanie zwykłego metalowego panelu bocznego (Endorfy Ventum 200 Solid) lub szkła hartowanego dającego wgląd we wszystkie zamontowane w obudowie komponenty (Endorfy Ventum 200 Air). W obu przypadkach skrzynki pomieszczą całkiem dużo komponentów. Płytę główną w pełnym wymiarze ATX (lub mniejsze microATX, mini-ITX), cztery nośniki 2,5 cala (jedno miejsce zamiennie dla HDD 3,5 cala), zestawy chłodzenia cieczą z chłodnicami 120 mm na tyle, 120/240 mm na górze oraz 120/240/280/360 mm na przodzie, zasilacze o długości do 180 mm, coolery procesora z wysokością do 161 mm czy karty graficzne o długości do 315 mm.



Całkiem bogaty zestaw wentylatorów w tej półce cenowej / Foto: Endorfy (Cooling.pl)



A to wszystko z wygodnym cable managementem dzięki licznym otworom na przepuszczanie przewodów, dodatkową przestrzenią pod drugim panelem bocznym czy zaczepom na opaski zaciskowe lub rzepy. Całość ma wymiary 440 x 211/216 x 373 mm (minimalnie węższa jest edycja bez szklanego panelu).



Wyprowadzenia na górze obudowy prezentują się w zasadzie standardowo / Foto: Endorfy (Cooling.pl)



Obudowy Endorfy Ventum 200 Solid i Endorfy Ventum 200 Air od SilentiumPC już w sprzedaży

Oczywiście nie zabrakło wyprowadzeń portów i przycisków - na topie znajdziemy dwa gniazda USB 3.0, również dwa porty audio minijack (oddzielnie dla słuchawek lub głośników i mikrofonu), włącznik, reset oraz diody stanu pracy komputera. Oba warianty odświeżonych obudów są już dostępne w sprzedaży. Sugerowana cena producenta dla Endorfy Ventum 200 Solid wynosi 219 złotych, a dla Endorfy Ventum 200 Air 289 złotych.



Źródło i foto: Endorfy (Cooling.pl)

