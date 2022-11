Kupujesz komputer, dostajesz hulajnogę gratis. Acer robi Black Friday bez ściemy

Oferta gamingowej marki Acera w sieci Media Expert

Hulajnoga(model AES013) to najnowsza odsłona tego sprzętu. Zasięg to nawet 25 km, a ładowanie akumulatora zajmuje zaledwie 4 godziny. Do tego jest łatwa w przenoszeniu dzięki wadze, która wynosi jedynie 16 kg. Wyświetlacz pokazuje prędkość, poziom naładowania baterii oraz inne dane. Trzy tryby prędkości ułatwią z kolei przełączanie między spokojną jazdą z prędkością 6 km/h, trybem normalnym na poziomie 10 km/h oraz w najszybszej możliwej opcji z prędkością do 20 km/h.Z koleito niedrogi laptop, który dobrze sprawdza się w codziennym użytku. Według producenta, czas pracy na jednym ładowaniu baterii to nawet ponad 12 godzin. Komputer potrafi uruchomić się w zaledwie 6 sekund, a na pokładzie znajdziemy system operacyjny ChromeOS , dzięki któremu zyskasz łatwy dostęp do przeglądania Internetu, pracy biurowej, nauki i grania, nawet w te najbardziej wymagające tytuły dzięki technologii cloud gamingu.Źródło: Acer