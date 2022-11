Nandme - nowa marka na rynku szczoteczek sonicznych

Nandme - marka budząca zaufanie

Światowy rynek szczoteczek elektrycznych zasadniczo zdominowany jest przez dwie główne marki Philips i Oral- B, na sklepowych półkach znajdziemy też produkty Lächen, happybrush czy Oclean. Oznacza to, że mniejszym producentom, którzy dopiero zaczynają dość trudno przebić się ze swoją ofertą.Okazuje się, że mniejsze firmy są w stanie oferować podobnej jakości produkty w znacznie korzystniejszej cenie. Potwierdzają to pozytywne opinie na platformach zakupowych, jak Amazon czy AliExpress.Niedawno na rynku sonicznych elektrycznych szczoteczek do zębów zadebiutowała marka Nandme z modelem, który zbiera bardzo dobre opinie.Kupując szczoteczkę do zębów warto zwrócić uwagę na wiele aspektów, w tym materiały, z jakiego wykonano produkt. W końcu, urządzenie wkładamy do ust i ma bliski kontakt z naszym ciałem. Nandme osiągnęło międzynarodowe standardy pierwszej w zakresie rozwoju technologii, doboru materiałów, kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów. Firma posiada odpowiednie doświadczenie bowiem dostarczała produkty OEM/ODM dla międzynarodowych marek, takich jak Philips i Xiaomi.Sporym kłopotem po zakupie szczoteczki może być dostępność akcesoriów, w tym końcówek czyszczących. Konsumenci słusznie obawiają się, czy mała i nowa marka będzie miała wystarczające zasoby, aby zadbać o dystrybucję i szeroką dostępność swoich produktów.Kupując nową szczoteczkę elektryczną w zestawie otrzymujemy zazwyczaj jedną, góra dwie wymienne główki. Taki zestaw może wystarczyć na maksymalnie kilka miesięcy i naturalnie generuje kolejne koszty w momencie konieczności zakupu nowego zestawu końcówek. W dodatku popularne marki często sprzedają je w horrendalnych cenach.Marka Nandme postanowiła podejść do tematu inaczej - kupując szczoteczkę NX7000 można wybrać zestaw, do którego dołączono aż 12 zapasowych główek. Zabieg ten niemal całkowicie rozwiązuje obawy konsumentów, którzy martwią się o późniejszą dostępność części zamiennych. Jak informuje producent, 12 końcówek powinno wystarczyć nawet na 3 lata bezstresowego korzystania z urządzenia.Nandme NX-7000 będzie idealnym wyborem dla osób, które często zapominają o naładowaniu szczoteczki elektrycznej. W pełni naładowana szczoteczka (7-12 godzin) od Nandme jest w stanie pracować do 365 dni. Dzięki temu nie musimy się przejmować, że szczoteczka się rozładuje, nawet w trakcie długich podróży.Warto też podkreślić, że szczoteczkę soniczną wyposażono w silnik Maglev 4.0, który jest w stanie generować 41000 drgań na minutę. Według producenta, tak głębokie czyszczenie pomaga zredukować płytkę nazębną i daje zdrowsze, bielsze zęby.Szczoteczka oferuje 5 trybów pracy – czyszczenie delikatne i codzienne, wybielanie, polerowanie oraz pielęgnacje dziąseł. Dodatkowo, możemy regulować intensywność czyszczenia. Do wyboru mamy trzy ustawienia – silne, średnie lub lekkie. Razem daje to nam 15 trybów do wyboru.Jak widać, rozwiązania marki Nandme mogą zainteresować zarówno dystrybutorów, jak i konsumentów, którzy oczekują od produktu długiego działania na baterii i dużego zapasu akcesoriów.Szczoteczka Nandme NX-7000 dostępna jest na AliExpress w dwóch kolorach do wyboru. Od 24 do 29 listopada z kuponem rabatowym UFQV03 urządzenie z ośmioma końcówkami kupicie za 29.99$ czyli niespełna 140 zł. Oferta obejmuje bezpłatną dostawę w maksymalnie 3 dni robocze.Więcej informacji o Nandme znajdziecie na oficjalnej stronie producenta