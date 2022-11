Tani Xbox Series S, telewizor QLED Samsung i FIFA 23. Allegro kusi promocjami na Black Week

Tani Xbox Series S od Microsoftu

Black Week na Allegro rusza już jutro, 21 listopada. Na kilka dni przed Black Friday 2022 na największej w Polsce platformie zakupowej znajdziemy sporo przecenionych produktów, ale jak zawsze trzeba zachować czujność i sprawdzać, czy cena danego sprzętu nie została sztucznie zawyżona zaraz przed startem wyprzedaży. Skupmy się zatem na realnych promocjach.Największą zaletą konsoli Xbox Series S jest oczywiście jej cena. Sprzęt kosztuje nieco ponad 1000 zł i może nie oferuje wydajności zbliżonej do konsol najnowszej generacji, ale w rozsądniej cenie otrzymujemy dostęp do najnowszych gier.W ramach akcji Black Week 2022 konsola Microsoft Xbox Series S 512GB będzie dostępna w cenie 1149 zł (2000 sztuk), podczas gdy oficjalna cena rekomendowana przez producenta wynosi 1399 zł. Historia ceny w serwisie Skąpiec.pl wskazuje, że najtaniej urządzenie było dostępne za 1199 zł. Mamy zatem do czynienia z naprawdę dobrą okazją.Oferta będzie dostępna od 21 listopada 2022, ale aby poznać dokładną godzinę startu promocji, trzeba dodać produkt do obserwowanych. Warto dodać, że konsola dostępna jest aktualnie również na Amazon.pl za 1199 zł Również 21 listopada pojawi się oferta na Xbox Series S 512 GB z dodatkowym kontrolerem w zestawie za 1299 zł . W puli pojawi się 250 sztuk.Kolejną ciekawą ofertą, która ruszy już jutro jestz procesorem AI Quantum 4K i technologia upłynniacza ruchu do 120 Hz w 4K.