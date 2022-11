LEGO i tania elektronika w Lidlu od 21.11. Znamy też promocje na Black Weekend

Zatrzęsienie produktów w niższych cenach.

Nadchodzący tydzień będzie doskonałym okresem dla łowców okazji.przypada wprawdzie na 25 listopada, ale Czarny Piątek to pretekst dla sklepów wszelakich do kuszenia konsumentów ofertami także w inne dni tego tygodnia. Mnóstwo sprzedawców w Polsce organizuje całe "Czarne tygodnie" - ciekawe promocje przygotowały m.in. Allegro i... Auchan . Dziś chciałbym Wam przedstawić propozycje na Black Weekend w sklepach Lidl, ale też produkty sprzedawane w niższych cenach już od 21 listopada. Uwaga: jest świetna promocja na LEGO.Ozdoby świąteczne? Proszę bardzo. W Lidlu już od poniedziałku będzie można kupić całą masę, które trafią również do oferty internetowej. Co więcej, drugi, tańszy produkt od poniedziałku 21.11 do środy 23.11 będzie dało się kupić 30% taniej. Do wyboru będą produkty w cenach od 19,99 złotych do 119 złotych.

Promocja na LEGO w Lidlu

LEGO 41700 - 149 złotych

- 149 złotych LEGO 41952 - 149 złotych

- 149 złotych LEGO 71764 - 149 złotych

- 149 złotych LEGO 10968 - 69,90 złotych

- 69,90 złotych LEGO 31127 - 69,90 złotych

- 69,90 złotych LEGO 41951 - 69,90 złotych

- 69,90 złotych LEGO 60287 - 69,90 złotych

- 69,90 złotych LEGO 31124 - 39,99 złotych

- 39,99 złotych LEGO 42132 - 39,99 złotych

- 39,99 złotych LEGO 60318 - 39,99 złotych

- 39,99 złotych LEGO 71700 - 39,99 złotych

- 39,99 złotych LEGO 11017 - 39,99 złotych

- 39,99 złotych LEGO 41697 - 39,99 złotych

- 39,99 złotych LEGO 42118 - 39,99 złotych

- 39,99 złotych LEGO 42133 - 39,99 złotych

- 39,99 złotych LEGO 60322 - 39,99 złotych

- 39,99 złotych LEGO 60323 - 39,99 złotych

- 39,99 złotych LEGO 71757 - 39,99 złotych

- 39,99 złotych LEGO 75321 - 39,99 złotych

- 39,99 złotych LEGO 76202 - 39,99 złotych

- 39,99 złotych LEGO 76203 - 39,99 złotych

- 39,99 złotych LEGO 76204 - 39,99 złotych

- 39,99 złotych LEGO 10781 - 39,99 złotych

Black Weekend w Lidlu - od 25.11 do 26.11

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu, najnowsza gazetka Lidla na Black Weekend i nie tylkoTe same promocje dotyczą takżewidocznych na kolejnej stronie gazetki Lidla. Te kosztują 49,99 złotych lub 59,99 złotych, w zależności od modelu.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu, najnowsza gazetka Lidla na Black Weekend i nie tylkoza 14,99 złotych,za 29,99 złotych,za 49,99 złotych iza 49,99 złotych to inne gadżety godne uwagi.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu, najnowsza gazetka Lidla na Black Weekend i nie tylkoWypatrzyłem jeszcze. Działa znacznie szybciej od termometrów elektronicznych wsadzanych pod język, pachę i w inne otwory w ludzkim ciele. Cena to 59,90 złotych, bateria jest w zestawie, a produkt jest wyborem medycznym, co dobrze rokuje w kwestii jego dokładności. Pomiar jest bezkontaktowy, a wyświetlacz czytelny.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu, najnowsza gazetka Lidla na Black Weekend i nie tylkoNiektórym z pewnością spodoba sięza 139 złotych, które trafi do sprzedaży 24 listopada. Do wyboru będą dwa kolory, stacje można wyszukiwać ręcznie lub automatycznie. Radio może się samoczynnie wyłączać po ustawionym czasie i wyposażono je w automatyczny i nocny ściemniacz.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu, najnowsza gazetka Lidla na Black Weekend i nie tylkoNa osoby poszukujące tanich słuchawek bezprzewodowych będą czekały. Cena to 99 złotych. Te typu TWS wyglądają konstrukcyjnie na podobne do Jabra 65T - mogą się okazać wygodne.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu, najnowsza gazetka Lidla na Black Weekend i nie tylkoLEGO VIP Weekend 2022 w oficjalnym sklepie LEGO ma się ku końcowi. Nie oznacza to jednak końca szans na zakup klocków LEGO w atrakcyjnej cenie.pojawią się już jutro i będą dostępne w promocji 2 + 1 za 1 grosz. Oczywiście za 1 grosz kupicie zestaw najtańszy. W sklepach znajdziecie zestawy:Źródło: mat. własny - zrzut ekranu, najnowsza gazetka Lidla na Black Weekend i nie tylkoBlack Weekend w sklepach Lidl rozpoczyna się 25 listopada i nie "wysadza z kapci" w takim samym stopniu jak oferty czołowych sklepów z elektroniką. Mimo to myślę, że oferta usatysfakcjonuje wiele osób. Do sprzedaży trafią przede wszystkim drobiazgi.kosztuje 69 złotych zamiast 99 złotych. Jest nim wielofunkcyjny statyw do robienia zdjęć i nagrywania z wbudowanym mikrofonem i oświetleniem. O dziwo, jest zasilany bateriami.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu, najnowsza gazetka Lidla na Black Weekend i nie tylkokosztuje tylko 19 złotych. To bajecznie niska cena za możliwość drukowania setek stron, ale... przed zakupem sprawdź kompatybilność atramentu ze swoim urządzeniem. Lidl sprzedaje kartridże dla drukarek HP, EPSON i Canon.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu, najnowsza gazetka Lidla na Black Weekend i nie tylkoByć może komuś przyda się, sprzedawana za 19 złotych zamiast 34,99 złotych. To podstawowa konstrukcja membranowa. Niby nic wielkiego, ale może Twoja obecna membranówka powinna przejść już na emeryturę.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu, najnowsza gazetka Lidla na Black Weekend i nie tylkoKierowcom może spodobać sięza 19 złotych, sprzedawany w kilku różnych wzorach.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu, najnowsza gazetka Lidla na Black Weekend i nie tylkoW sklepach stacjonarnych znajdą się też urządzenia i akcesoria lubianej marki Parkside.kosztuje 299 złotych (było 399 złotych).(przewodowa) trafi na sklepowe półki w cenie zaledwie 79 złotych. Za komplet narzędzi w torbie (23 elementy) zapłacicie 79 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu, najnowsza gazetka Lidla na Black Weekend i nie tylkoSprzęt Parkside w Lidlu na Black Weekend to także(399 złotych),(17 złotych),(699 złotych),(299 złotych),za 79 złotych oraz coś, co przyda się kierowcom na wiosnę:za 169 złotych. Dobra cena.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu, najnowsza gazetka Lidla na Black Weekend i nie tylkoNa Black Weekend w Lidlukupicie za 1499 złotych (zamiast 1999 złotych).kosztuje 3499 zamiast 449 złotych, ale chyba kupiłbym w tej cenie coś bezprzewodowego w innym sklepie...Źródło: mat. własny - zrzut ekranu, najnowsza gazetka Lidla na Black Weekend i nie tylko...lub spojrzał w stronę, który w piątek 25.11 w Lidlu pojawi się w cenie 399 złotych. Zagości tam teżza 129 złotych,za 199 złotych,za 199 złotych orazza 69 złotych. Nie jest niestety soniczna, więc... może warto dorzucić co nieco do sonicznej z innego sklepu.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu, najnowsza gazetka Lidla na Black Weekend i nie tylkoUdanych łowów!Źródło: mat. własny, Lidl