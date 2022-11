realme 10 Pro+ oraz realme 10 Pro już są. Ten pierwszy jest naprawdę interesujący

a ten drugi mniej.

Specyfikacja realme 10 Pro+

Specyfikacja realme 10 Pro

Ceny i warianty

realme 10 Pro+ 8/128 GB wyceniono na 1699 juanów (~1086 zł).

realme 10 Pro+ 8/256 GB wyceniono na 1999 juanów (~1278 zł);

realme 10 Pro+ 12/256 GB wyceniono na 2299 juanów (~1470 zł);

realme 10 Pro 8/256 GB wyceniono na 1599 juanów (~1022 zł);

realme 10 Pro 12/256 GB wyceniono na 1899 juanów, (~1215 zł).

Oficjalnej prezentacji doczekały się dwa najnowsze smartfony marki realne, które idealnie wpisują się w urządzenia klasy średniej. realme 10 Pro+ oraz realme 10 Pro, bo o nich mowa z pewnością zrobią spore zamieszanie na polskim rynku, nieżyt już zadebiutują u nas w sprzedaży.Zanim jednak polska premiera, oba smartfony zaprezentowane zostały w pierwszej kolejności na rodzimym rynku producenta i oferowane są w bardzo atrakcyjnych cenach, co z pewnością przełoży się na spore zainteresowanie i tym samym dobra sprzedaż. Szczególnie interesujący jest realme 10 Pro+, aczkolwiek standardowy realme 10 Pro również na sporo do zaoferowania.Wiele informacji na temat tego smartfona ujawniono jeszcze przed premierą, gdyż producent chciał nieco podkręcić atmosferę. I w zasadzie udało się, gdyż największą atrakcją realme 10 Pro+ jest wyświetlacz o imponującej specyfikacji.realme 10 Pro+ został bowiem wyposażony w 6.7-calowy wyświetlacz wykonany w technologii OLED, który charakteryzuje się rozdzielczością FHD+. Z pewnością jego mocnym atutem jest częstotliwość przyciemniania wynoszącą 2160 Hz, co przełoży się na mniejsze zmęczenie wzroku podczas użytkowania. Ekran o zagiętych dłuższych bokach (pod kątem 61 stopni) ma dolną ramkę o grubości 2.33 mm.Do tego jeszcze częstotliwość odświeżania 120 Hz, szczytowa jasność na poziomie 800 nitów i szkło zabezpieczające, które ma wytrzymać upadki z wysokości 1.5 m. Warto jeszcze wspomnieć, że wyświetlacz na genialny stosunek do powierzchni frontowego panelu wynoszący 93.65%.Za wydajność w smartfonie odpowiada SoC MediaTek Dimensity 1080 5G, współpracującym z maksymalnie 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Model podstawowy będzie miał do zaoferowania natomiast 8-gigabajtową pamięć RAM i 128 GB na dane. Potencjalni nabywcy otrzymają zatem całkiem sensowne warianty.MediaTek Dimensity 1080 ma sprawdzoną i przetestowaną konfigurację dwuklastrową z dwoma rdzeniami ARM Cortex-A78 o taktowaniu dochodzącym do 2.6 GHz i sześcioma rdzeniami ARM Cortex-A55 z częstotliwością 2.0 GHz. Jest on wytwarzany przez TSMC w procesie litograficznym 6nm i wykorzystuje procesor graficzny ARM Mali G68 MP4. Na wyposażeniu jest również MediaTek HyperEngine 3.0, który pozwala użytkownikom grać w gry na jednej karcie SIM obsługującej 5G i obsługiwać połączenia telefoniczne za pośrednictwem drugiej.Na tylnym panelu tegoż modelu obecny jest aparat główny o rozdzielczości 108MP. Jest to jednostka Samsung HM6 o całkiem dobrych parametrach. Do tego dochodzi aparat z szerokim polem widzenia o rozdzielczości 8MP, jaką również obiektyw makro 2MP. Selfie dedykowana jest kamera 16MP.Specyfikacja realme 10 Pro+ obejmuje również akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania o mocy 67W. Tutaj jest zatem przyzwoicie i nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Pod ekranem umieszczono czytnik linii papilarnych, a za dźwięk odpowiadają głośniki stereo.realme 10 Pro to z grubsza połączenie dwóch smartfonów z poprzedniej generacji, a mianowicie realme 9 4G i zarazem realem 9 5G. I choć nie jest to zła fuzja, to jednak wyraźnie gorsza od opisywanego powyżej modelu z dopiskiem plus w nazwie. Do tego jeszcze jestem zdania, że nie do końca pasuje mu przydomek Pro, niemniej jest wyraźnie lepszy od standardowego realme 10. Co ma zatem do zaoferowania?Za moc obliczeniową w realme 10 Pro odpowiedzialny jest SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm), który w tym roku był bardzo, ale to bardzo często stosowany w modelach średniej klasy z dostępem do sieci 5G. To przyzwoita jednostka z dwoma rdzeniami ARM Cortex-A78 o maksymalnej częstotliwoci taktowania do 2.2 GHz i sześcioma rdzeniami ARM Cortex-A55 o taktowaniu do 1.7 GHz. Za grafikę odpowiedzialny jest układ graficzny Adreno 619, który współpracuje z 8 GB lub 12 GB pamięci RAM i do tego jeszcze system wspiera wirtualizację o dodatkowe 8 GB. Teoretycznie model ten ma zatem nawet 20 GB pamięci RAM. Po wyjęciu z pudełka pracuje pod kontrolą Androida 13 z interfejsem realme UI 4.0, który został zainstalowany w pamięci o wielkości nawet 256 GB.Model ten otrzymał 6.72-calowy wyświetlacz charakteryzujący się rozdzielczością FHD+ i maksymalną częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Panel w smartfonie wykonany jest w technologii IPS, a czytnik linii papilarnych został umieszczony na prawym boku i jest zintegrowany z włącznikiem.Na tylnym panelu idealnie wpisującym się w serię, umieszczony został aparat główny o rozdzielczości 108 MP, któremu towarzyszy zapychacz w postaci aparatu do makrofotografii o rozdzielczości 2 MP. realme 10 Pro zasilany jest przez ogniwo 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania o mocy 33 W.Jak się okazuje, ceny obu smartfonów są dość atrakcyjne i jeśli będą na zbliżonym poziomie w Polsce, to z pewnością będą cieszyły się sporym zainteresowaniem w naszym kraju. Przedstawiają się bowiem następująco:Źródło: realme / fot. tyt. realme