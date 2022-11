Nadchodzi iQOO Neo7 SE z zupełnie nowym procesorem

MediaTek Dimensity 8200 w drodze.

Nowy SoC zapowiada się świetnie

Źródło: Twitter / @ZionsAnvin

iQOO Neo7 SE ma także zachwycić ekranem

Kiedy premiera iQOO Neo7 SE ?

Według najnowszego przecieku, opierającego się na doniesieniach Digital Chat Station, firma iQOO przygotowuje się do wprowadzenia nowego smartfona z serii Neo7. Ma to być Neo7 SE, który będzie wyglądał podobnie, jak model standardowy z października tego roku, ale ma wykorzystywać nowy układ SoC MediaTek Dimensity 8200.Jak wynika z niepotwierdzony informacji krążących po internecie, nadchodzący Dimensity 8200 będzie kolejnym SoC firmy MediaTek ze średniej półki, który będzie następcą Dimesity 8100. Mówi się, że zostanie wyposażony w superwydajny rdzeń ARM Cortex-X2 o maksymalnym taktowaniu dochodzącym do 3.1 GHz. Co bardzo istotne, taki sam jest obecny we flagowym układzie Dimensity 9000. Podobno z tego układu SoC skorzysta także firma Redmi, aby zaimplementować go w nadchodzącym Redmi K60, mimo że K60 Pro otrzyma Snapdragon 8 Gen 2, co sugeruje firma.Jeśli faktycznie MediaTek wykorzystał w Dimensity 8200 opisany powyżej rdzeń, to z pewnością ten układ wniesie spory zastrzyk mocy obliczeniowej do smartfonów klasy średniej i jeszcze bardziej nie będzie opłacało się kupować flagowców, gdyż debiutować będzie sporo, tak zwanych flagship killerów.iQOO Neo7 SE ma otrzymać nawet 12GB pamięci RAM i do 512 GB pamięci na dane i aplikacje. To konfiguracja, aż nadto wystarczająca, aby dźwignęła każdą grę dostępną w Google Play, a do tego jeszcze poradziła sobie bez zadyszki z wielozadaniowością.Podobno iQOO Neo7 SE ma otrzymać 6.78-calowy wyświetlacz (rozdzielczość FHD+), najwyższej klasy typu AMOLED E5 firmy Samsung, który został wykonany w technologii LTPO 3.0. To natomiast oznacza, że ma szybszy czas reakcji, względem poprzedniej generacji, zużywa mniej energii a do tego jeszcze, może automatycznie dostosować częstotliwość odświeżania od 1 Hz do 120 Hz. Jakby tego było mało ma 100% pokrycie w palecie kolorów DCI-P3 oraz fabryczną kalibrację kolorów (deltaE < 0,32). Pod ekranem umieszczony z pewnością zostanie czujnik biometryczny.Równie mocnym parametrem w specyfikacji będzie ładowanie o mocy 120 W, które w przypadku akumulatora o pojemności około 5000 mAhh, będzie w stanie odzyskać utraconą energię w około 20 minut. Oczywiście będzie to możliwe, przy wykorzystaniu dedykowanej ładowarki i przewodu USB typu C. Oba elementy powinny być częścią wyposażenia i (jak zawsze) będą współpracować tylko z tym konkretnym modelem, a to oznacza, że podłączając zasilacz do innego urządzenia konkurencji, nie osiągniecie zamierzonego celu.Jeśli chodzi o optykę, to niestety nie wiemy zbyt wiele, poza tym, że aparat główny będzie wspierany przez optyczną stabilizację obrazu (OIS) co pozytywnie wpłynie na ujęcia wykonywanie w pogorszonych warunkach oświetleniowych, a także w przypadku ujęć wykonywanych w ruchu.Na chwilę obecną nie ma jeszcze żadnego konkretnego terminu, aczkolwiek oczekuje się, że iQOO Neo7 SE zostanie wprowadzony w grudniu lub w styczniu 2023 roku po wprowadzeniu przez firmę serii iQOO 11.Źródło: Gsmarena / fot. tyt. iQOO