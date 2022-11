Opaska Xiaomi Mi Band 7 i smartfony Xiaomi 12T w mega promocji

Xiaomi Smart Band 7 za €34.13 z kodem: MIBAND7

Xiaomi Mi Band 7 Pro za €65.99 z kodem: MIBAND7PRO

Flagowa wydajność w rozsądniej cenie czyli Xiaomi 12T Pro

MI12TPRO

Powoli zaczynają zalewać nas promocje z okazji Black Friday, ale trzeba sobie szczerze powiedzieć, że nie wszystkie z nich są realnie atrakcyjne. W tym przypadku mamy jednak do czynienia z mocno obniżonymi cenami więc osoby poszukujące sprzętu Xiaomi zdecydowanie powinny rozważyć tę ofertę.Na platformie zakupowej HEKKA.com znajdziemy najnowsze opaski Xiaomi oraz smartfony z serii 12T w mocno obniżonych cenach. Aby skorzystać z oferty należy użyć kuponów zniżkowych, które znajdziecie poniżej.Najnowsza opaska Xiaomi Smart Band 7 pojawiła się w polskich sklepach w lipcu tego roku, a jej oficjalna cena wynosi 249 złotych. Tymczasem na HEKKA.com urządzenie w wersji globalnej czyli z polskim menu można kupić aktualnie za około 160 zł (€34.13). Sklep przewiduje darmową dostawę do Polski w około 10 dni bez dodatkowych opłat (VAT jest już wliczony w cenę).Xiaomi Mi Band 7 ma nieco większy ekran od poprzednika (1,56" vs 1,62"), cechujący się jasnością 500 nitów. Na pokładzie są 3-osiowy akcelerometr, 3-osiowy żyroskop, czujnik tętna PPG i SpO2. W nowej opasce postawiono na baterię 180 mAh, podczas gdy w modelu z zeszłego roku znajdowało się ogniwo 125 mAh. Deklarowany czas pracy na baterii to nadal 14 dni, a ładowanie do pełna ładowarką magnetyczną powinno zająć 2 godziny.Kolejna oferta dotyczy. To ulepszona i mocniejsza wersja opaski chińskiego producenta, która na pokładzie posiada m. in. moduł GPS do dokładnego śledzenia pozycji podczas ćwiczeń w plenerze. Producent zastosował 1,64-calowy prostokątny wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED o rozdzielczości 280 x 456 pikseli.Inteligentna opaska oferuje funkcję Always On Display i do tego jeszcze wyposażona została w czujnik światła otoczenia, który oferuje funkcję automatycznej regulacji jasności. Wyświetlacz zabezpieczony został szkłem 2.5D, co zdecydowanie podnosi walory estetyczne.Użytkownicy mogą korzystać z ponad 110 trybów sportowych i ponad 150 wzorów tarcz. Oczywiście znalazły się też różne niekoniecznie sportowe funkcje smart jak chociażby odczytywanie powiadomień. Wśród opcji pomagających przy aktywności i monitorowaniu stanu zdrowia, znalazł się akcelerometr z krokomierzem, moduł SpO2 mierzący natlenienie krwi (pulsoksymetr), pulsometr (częstotliwość bicia serca) czy moduł GPS (w zasadzie także z obsługą innych systemów pozycjonowania GNSS) pozwalający na śledzenie trasy i lepsze określanie przebytego dystansu, a także śledzenie snu.Podczas gdy za opaskę w Polsce trzeba zapłacić 499 zł, sklep. Sprzedawca przewiduje darmową dostawę do Polski w około 10 dni bez dodatkowych opłat (VAT jest już wliczony w cenę).Solidne przeceny dotknęły też smartfony z serii Xiaomi 12T. Moją uwagę szczególnie przykuł model 12T Pro z aparatem 200 MP. Model ten wyposażono w czołowy procesor Snapdragon 8+ gen 1 wyprodukowany w procesie produkcyjnym 4 nm. Nie zabrakło super szybkiego ładowania - 120 W HyperCharge. Wystarczy niespełna 20 minut, aby naładować baterię 5000 mAh do pełna. Front wypełnia niemal bezramkowy 6,67-calowy wyświetlacz CrystalRes AMOLED oferujący rozdzielczość 1220p z ponad 68 miliardami kolorów.Projektując Xiaomi 12T Pro, nie zapomniano o zaawansowanych możliwościach fotograficznych. Za zdjęcia odpowiada topowy sensor Samsung ISOCELL HP1 z matrycą o wielkości 1/1,22 cala. Przysłona wynosi /1.69, a kąt widzenia 85°. Nie zabrakło stabilizacji OIS, a dzięki dużej matrycy możemy korzystać z łączenia 16 pikseli w 1 i funkcji 2x zoom.Xiaomi 12T Pro w wersji Global z pamięcią 12/256GB w kolorze czarnym lub niebieskim można kupić teraz za €567.35 (ok. 2671 zł) . Cenę obniżycie kodem: