Oficjalne stanowisko NVIDIA na temat topiących się przejściówek 12VHPWR

Konsumenci będą wściekli.

Przed premierą kart pojawiały się ostrzeżenia

Przykład złego podłączenia prowadzącego do awarii oraz dobrego (niżej). | Źródło: NVIDIAWcześniej uważano, że adaptery są słabo wykonane i tak delikatne, że samo podłączanie lub odłączanie ich może doprowadzić do ich uszkodzenia. Dostawca przewodów CableMod ostrzegł nawet, że zginanie tak krótkich przewodów jest niebezpieczne.Czy satysfakcjonuje Was zwalenie całej odpowiedzialności na nierozsądnych konsumentów? W dzisiejszych czasach w mojej ocenie produkty powinny być. W tym wypadku tak nie jest, poza tym... Producent nie odniósł się wcale do zarzutów o to, że brud dostający się potencjalnie zbyt łatwo do wewnątrz pinów przejściówki może prowadzić do awarii. Nie odniesiono się też do zarzutów opołączenia styków.Stopieniu uległo kilka pinów zarówno od strony przewodu jak i grafiki / Foto: reggie_gakil @ TwitterNVIDIA została już pozwana przez pewne grono niezadowolonych użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Trudno przypuszczać, aby sąd nie dopatrzył się żadnej winy po stronie producenta. Awarie występują podobno nawet u 1 na 1000 konsumentów, co wcale nie jest małym odsetkiem. Konstrukcja przejściówki mogła przecież zostać zaprojektowana tak, aby uniknąć podobnych problemów. Te nie dotyczyły przecież starych gniazd PCI-E.Jeszcze przed sklepowym debiutem kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4090 PCI-SIG (ang. The Peripheral Component Interconnect Special Interest Group) ostrzegało przed adapterami 12VHPWR dla tych urządzeń. Konsorcjum przemysłu elektronicznego zwracało uwagę na odchylenia termiczne, które w pewnych warunkach mogą powodować problemy z bezpieczeństwem. Ostrzeżenia przekazywaliśmy jeszcze w połowie września tego roku.Źródło: NVIDIA , YouTube, mat. własny