65-calowy TV za bezcen, tani Xbox Series S i inne. Black Week w Auchan

Zatrzęsienie okazji.

Czarny Piątek w Auchan

Qilive Q32HS221B , 32-calowy 720p - 569 złotych (zamiast 749 złotych)

, 32-calowy 720p - (zamiast 749 złotych) TCL 32S6200 , 32-calowy 720p - 699 złotych (zamiast 949 złotych)

, 32-calowy 720p - (zamiast 949 złotych) Manta 43LUA120 , 43-calowy 4K - 999 złotych (zamiast 1249 złotych)

, 43-calowy 4K - (zamiast 1249 złotych) TCL 43P615 , 43-calowy 4K - 1099 złotych (zamiast 1389 złotych)

, 43-calowy 4K - (zamiast 1389 złotych) TCL 55P615 , 55-calowy 4K - 1499 złotych (zamiast 1899 złotych)

, 55-calowy 4K - (zamiast 1899 złotych) LG 50UP75003 , 50-calowy 4K - 1349 złotych (zamiast 1779 złotych)

, 50-calowy 4K - (zamiast 1779 złotych) TCL 50C722 , 50-calowy 4K - 1799 złotych (zamiast 2099 złotych)

, 50-calowy 4K - (zamiast 2099 złotych) TCL 55C635 , 55-calowy 4K - 2599 złotych (zamiast 2699 złotych)

, 55-calowy 4K - (zamiast 2699 złotych) Philips 65PUS7506, 65-calowy 4K - 1999 złotych (zamiast 2699 złotych)

Tegorocznemogą wyglądać inaczej niż te w latach wcześniejszych. Światowy kryzys i szalejąca inflacja nie sprzyjają obniżaniu cen, ale mimo to już teraz da się wypatrzeć interesujące promocje. Jedną z nich jest bez wątpienia, który rozpocznie się w poniedziałek, 21 listopada i potrwa do 26 listopada. Przejrzałem najnowszą gazetkę Auchan, aby wyszukać dla Was najlepsze oferty na elektronikę.Auchan, podobnie jak wiele innych sklepów, nie obniża cen tylko w ostatni piątek listopada.to tak naprawdę cały "czarny tydzień", podczas którego obowiązywały będą ciekawe promocje. Potrwają albo do 26 listopada albo wyczerpania zapasów i coś mi się wydaje, że to drugie nastąpi prędzej.Pierwsza ze znakomitych promocji to konsola, sprzedawana w cenie 1149 złotych. Wariant obsługujący gry w formie cyfrowej można nabyć także w 10 ratach 0% po 114,90 złotych każda. Obecnie najniższa cena tej konsoli w dużych sklepach to 1299 złotych, więc... warto!Źródło: mat. własny - zrzut ekranu, najnowsza gazetka Auchan na Black WeekDruga z okazji związana jest z telewizorem. Szukacie taniego telewizora w rozmiarze aż 65 cali? Koniecznie powinniście polować na okazję dotyczącą telewizora. Telewizor o rozdzielczości 4K obsługuje HDR10, ma Wi-Fi, Bluetooth, trzy złącza HDMI i dwa USB. Nie rzuci nikogo na kolana obrazem na miarę OLED-ów, ale hej! Kosztuje zaledwie 1999 złotych i można go nabyć w 20 ratach 0% po 99,95 złotych. Kiedy jeszcze był dostępny w sklepach kosztował 2499 złotych. Brzmi jak świetny deal, ale podobny znajdziecie nieco niżej.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu, najnowsza gazetka Auchan na Black WeekDo sprzedaży trafią inne NAPRAWDĘ TANIE telewizory, wszystkie dostępne także w ratach 0%. Jest ich cała masa:Źródło: mat. własny - zrzut ekranu, najnowsza gazetka Auchan na Black WeekŹródło: mat. własny - zrzut ekranu, najnowsza gazetka Auchan na Black Weeki kamerą cofania? 99,99 złotych.? 189 złotych. Jest nawet tani laptop Techbite ZIN BIS 14.1 za 899 złotych, ale jego zakup raczej odradzam. ;)Źródło: mat. własny - zrzut ekranu, najnowsza gazetka Auchan na Black WeekSą nawetza 999 złotych,(!) za 899 złotych, czy też Samsung Galaxy A52 5G za 1299 złotych skuszą niejednego. Brałbym tego ostatniego - to rewelacyjny sprzęt, no i można go wziąć w raty 0%.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu, najnowsza gazetka Auchan na Black WeekKolejna strona gazetki to zatrzęsienie drobiazgów spod znaku RTV i AGD.kosztuje 199 złotych (zamiast 379 złotych),to wydatek rzędu 22,99 złotych,ze stali nierdzewnej można kupić za 109 złotych,kosztuje 22,99 złotych, a- 799 złotych (zamiast 1049 złotych).Źródło: mat. własny - zrzut ekranu, najnowsza gazetka Auchan na Black WeekNa pralkach i lodówkach znam się średnio - sami oceńcie oferty z tej strony gazetki. Moją uwagę zwracają odkurzacze.kosztuje 299 złotych, a taki ciekawszy(nazwa zapada w pamięć, ha, ha) - 579 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu, najnowsza gazetka Auchan na Black WeekCo ważne, w dniach 24-26 listopadakonsumenci otrzymająna kolejne zakupy. Mimo to nie zwlekałbym z zakupami tak długo, bo niektórych produktów może po prostu zabraknąć.Jak sami widzicie, sporo tego!Źródło: mat. własny z Auchan