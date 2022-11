Apple chce skończyć z komponentami w Azji. Pozyska je z Europy i USA

Ucieszą wiele osób.

Apple stawia na Stany Zjednoczone

Nie przegap:

USA mocno dofinansowuje rozwój lokalnej produkcji

Apple od jakiegoś już czasu przygotowuje się do, chcąc stopniowo uniezależniać się od tego regionu świata. Powodów takiego stanu rzeczy jest mnóstwo, ale najistotniejsze dotyczą finansowej motywacji ze strony rządu Stanów Zjednoczonych oraz dążenia do uniknięcia kłopotów mogących potencjalnie wynikać z napięć na linii Chiny - USA oraz Chiny - Tajwan. Według najnowszego raportu, Apple zdywersyfikuje łańcuch dostaw półprzewodników, kupując je wprost ze Stanów Zjednoczonych i Europy.Apple przygotowuje się do rozpoczęcia procesu pozyskiwania chipów do swoich urządzeń z budowanej właśnie fabryki TSMC ww Stanach Zjednoczonych, poinformowali we wtorek dziennikarze Bloomberg News. Koszt wybudowania fabryki w USA firma TSMC oszacowała na około(ok. 54 mld złotych). Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze chipy wykorzystujące 5-nanomerowy proces technologiczny zostaną tam wyprodukowane w 2024 roku.Co ciekawe, na początku tego miesiąca TSMC przekazało, że planuje zbudowanie kolejnego budynku, mającego pełnić rolę drugiej fabryki w tym samym stanie.Firma z siedzibą w Cupertino może również zwiększyć dostawy chipów z fabryk w Europie, czytamy w raporcie. Są to słowa przypisywane dyrektorowi generalnemu Apple -miał je wypowiedzieć na wewnętrznym spotkaniu w Niemczech z lokalnymi pracownikami działów inżynierii i handlu detalicznego.Nie wiadomo czy dokonywanie zakupów w amerykańskiej fabryce oraz placówkach europejskich nie wpłynie na wzrost cen urządzeń Apple. O tym przekonamy się dopiero po 2024 roku. Wprawdzie koszt produkcji w Azji rośnie, ale wciąż jest niższy niż w Europie i Stanach Zjednoczonych.Dążenie Stanów Zjednoczonych do wykluczenia Chin z produkcji wysokiej klasy chipów może zrewolucjonizować branżę w nadchodzących latach. W tym roku Stany Zjednoczone przeznaczyły około(ok. 176 mld złotych) na różnorakie dotacje na produkcję chipów. Firmy Samsung Electronics i Texas Instruments TXN zainwestowały już w swoje zakłady produkcyjne w Teksasie.Sojusznicy USA również inwestują w rozbudowę rodzimego przemysłu. W zeszłym tygodniu The Wall Street Journal donosił, że kilka dużych japońskich firm wspiera "nowego producenta półprzewodników nowej generacji", który współpracuje z IBM.Źródło: Bloomberg