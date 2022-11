Niantic i Qualcomm łączą siły tworząc outdoorowy zestaw rzeczywistości rozszerzonej

Gogle systemu rzeczywistości rozszerzonej projektowane specjalnie do użytkowania na zewnątrz pojawią się już w 2023 roku. Stoi za nimi pod kątem hardwareowym Qualcomm, a oprogramowanie przygotuje Niantic. Tak, to firma, która stworzyła swojego czasu szalenie popularną mobilną grę Pokemon Go.



Zaawansowana platforma AR podstawą wieloosobowych gier i aplikacji na świeżym powietrzu

Podstawą projektu będzie system pozycjonowania wizualnego Lightship VPS, który jest częścią platformy Lightship. Szybko oblicza pozycję wielu użytkowników i treści AR z dokładnością do centymetra, co pozwala na udostępnianie licznym posiadaczom sprzętu AR tego samego doświadczenia (np. gra AR multiplayer na świeżym powietrzu). Zawiera się w nim też dynamiczna, wciąż aktualizowana mapa realnego świata dla rzeczywistości rozszerzonej 3D.





Tak będę wyglądały właśnie powstające gogle AR / Foto: Niantic



W pewnym sensie daje to podobne możliwości jak Pokemon Go, ale dużo bardziej zaawansowane. Twórcy aplikacji i gier mogliby chociażby umieścić jakiś obiekt na elewacji konkretnego budynku czy wyznaczyć trasę w rzeczywistym świecie na bazie różnych dróg i obiektów lub nawet środków komunikacji zbiorowej. To także ciekawa metoda na poszukiwanie skarbów w AR.





Platforma Lightship VPS będzie kompatybilna z systemem programistycznym Snapdragon Spacer XR od Qualcomm, co znacząco ułatwi wdrożenia dla firm tworzących oprogramowanie AR. Jak czytamy w komunikacie - "Według Niantic i Qualcomm zestaw zapewni użytkownikom najlepsze wrażenia podczas wchodzenia w interakcję z rzeczywistością rozszerzoną. System VPS sprawia, że cyfrowe obiekty mogą istnieć i pozostawać w rzeczywistych lokalizacjach na świecie - tak jakby były fizycznymi przedmiotami. Jeśli więc jedna osoba umieści przedmiot cyfrowy, ktoś inny może go odkryć dokładnie w tym samym miejscu."



Gogle AR Qualcomma i Ninantic także z obsługą Lightship VPS z poziomu przeglądarki WWW

Platforma może być podstawą różnych sprzętów, ale firmy pracują też razem nad własnymi goglami do rzeczywistości rozszerzonej. Powyżej możecie zobaczyć w zagnieżdżonym wideo wizualizację gotowego wdrożenia Lightship VPS na zestawie AR Qualcomma i Niantic. Czekamy też na rozszerzenie w ramach projektu Lightship VPS for Web. Dzięki niemu można będzie obsługiwać aplikacje AR systemu Niantic także bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej.



