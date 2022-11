Tanie drukowanie z dopełnianiem atramentu w nowych sprzętach Canon MegaTank

Korporacja Canon przygotowała kilka nowych modeli drukarek z dopełnianymi zbiornikami na atrament dla użytkowników domowych, którzy potrzebują tego typu urządzeń chociażby ze względu na pracę zdalną, naukę czy po prostu chcą zaoszczędzić na domowych wydrukach. Są wśród nich proste sprzęty (Canon Pixma G1430) jak i kombajny 4 w 1 (Canon Pixma G4470) z WiFi i automatycznym podajnikiem dokumentów do skanera (ADF).



Tani wydajny druk, nawet 8100 arkuszy na jednym zestawie butelek

Głównym motywem serii Canon MegaTank jest obniżenie ceny materiałów eksploatacyjnych i brak konieczności używania wymiennych kartridżów, które wbrew pozorom są mniej wygodne, a ich recykling jest bardziej problematyczny niż buteleczek po atramencie. Wszystkie cztery nowowprowadzane modele urządzeń, mogą wydrukować aż 6000 arkuszy z jednej butelki czarnego atramentu, a w trybie ekonomicznym ta wartość wzrasta o 27 proc. do 7600 arkuszy. Analogicznie w przypadku treści kolorowych i pełnego zestawu butelek, mowa o 7700 stronach lub dla trybu ekonomicznego 8100 stronach.

Jak podkreśla Canon w oficjalnym komunikacie - "Drukarki wykorzystują zarówno atrament pigmentowy, jak i barwnikowy, co pozwala uzyskać z jednej strony głęboką czerń liter, a z drugiej - obrazy w żywych i nasyconych barwach." Ich szybkość drukowania wynosi standardowo 11 obrazów na minutę w czerni oraz 6 obrazów na minutę w kolorze. Warto też wspomnieć, że jeden z modeli jest dostępna w aż trzech wariantach kolorystycznych - czarnym, białym i czerwonym.Pod kątem samego druku, mamy w zasadzie bliźniacze pozycje. Jednak różni je obecność dodatkowych modułów i obsługa. Podstawowa drukarka Canon Pixma G1430 jest zwyczajnym jednofunkcyjnym urządzeniem podłączanym przewodowo do komputera. Nieco bardziej zaawansowana Canon Pixma G2470 ma już skaner z możliwością kopiowania oraz wygodniejszą obsługę dzięki ekranowi LCD o przekątnej 1,2 cala. Kolejny model Canon Pixma G3470 ma większy ekran 1,3 cala i obsługę łączności bezprzewodowej WiFi oraz trzy kolory obudowy do wyboru. Najwyższy sprzęt Canon Pixma G4470 ma w zasadzie wszystkie właściwości poprzednika (poza różnokolorowymi obudowami), ale też spory podajnik na aż 100 arkuszy, automatyczny podajnik skanowania (ADF) na 35 arkuszy i dodatkowo faks.

Canon Pixma G3470 i Canon Pixma G4470 / Foto: Canon

To nie wszystkie nowości ze stajni Canona. W ramach serii MegaTank, firma wprowadza dziś do sprzedaży także drukarki Maxify GX3040 i Maxify GX4040 kierowane do małych przedsiębiorstw i biur domowych. Również one nie opierają się na kartridżach, a korzystają z technologii dopełniania atramentu.Źródło i foto: Canon