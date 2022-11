Play solidnie przecenił smartfony i abonament na Black Week

vivo V21 5G za 799 zł – 1000 zł taniej

Motorola Edge 30 neo 5G za 1199 zł – 700 zł taniej (przy zakupie dodatkowo inteligentny głośnik Lenovo Smart Clock 2 w prezencie)

Samsung Galaxy Watch4 40mm za 599 zł – 500 zł taniej

Hammer Energy 2 Eco za 539 zł – 360 zł taniej

Realme 9 5G za 849 zł – 250 zł taniej





Wybrane urządzenia / Black Week w Play

Abonament M za 40 zł, który zawiera

Do Black Friday został jeszcze ponad tydzień, ale już teraz poszczególne firmy ruszają z ofertami wyprzedażowymi. Play ogłosił właśnie start kampanii "Black Week" i trzeba przyznać, że niektóre z przecen wyglądają całkiem sensownie.Fioletowy operator przygotował zniżki na smartfony i smartwatche sięgające nawet 1000 zł. Oferta skierowana jest do osób kupujących bądź przedłużających oferty abonamentowe M, L lub Homebox. Szczególnie warto zwrócić uwagę na poniższe modele:Opłatę za urządzenie klienci mogą rozłożyć na stałe raty 0% i spłacać je na jednej fakturze z rachunkiem za usługi.Play podwaja też pakiety danych dostępne w abonamentach z 5G na 24 miesiące dla klientów podpisujących nową umowę. Dzięki temu w abonamencie M do dyspozycji jest 120 GB internetu, w L 240 GB, a w Homebox aż 300 GB transmisji z pełną prędkością na dwa lata.W okresie promocji można też kupić120 GB internetu w smartfonie (8,63 GB w roamingu UE), nielimitowane rozmowy i nielimitowane SMSy oraz MMSy. Szczegóły znajdziecie na stronie: Black Week w Play Źródło: Play