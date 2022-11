Flagowy i wzmocniony smartfon OUKITEL WP21 zadebiutuje w Black Friday

Wydajny procesor i dużo pamięci

Dwa użyteczne ekrany

Marka OUKITEL po sukcesie modelu OUKITEL WP19 , który trafił na rynek w czerwcu tego roku, wprowadza kolejny smartfon dedykowany użytkownikom preferującym urządzenia typuNajnowszyto pierwszy wzmocniony smartfon wyposażony w wydajny procesor wykonany w procesie technologicznym 6 nm. Ponadprzeciętną wytrzymałość potwierdzona została certyfikatami IP68, IP69K i najnowszym standardem militarnym MIL-STD-810.Na pokładzie znalazło się wiele ciekawych rozwiązań, przede wszystkim do dyspozycji otrzymujemy dodatkowy wyświetlacz umieszczony na pleckach urządzenia. Specyfikację dopełnia procesor MediaTek Helio G99 6nm, 12 GB RAM i 256 GB ROM oraz poczwórny aparat 64 MP.Światowa premiera OUKITEL WP21 odbędzie się 24 listopada. Producent informuje też, że 24-godzinna limitowana oferta zostanie uruchomiona w Czarny Piątek na platformie AliExpress Pierwsi nabywcy WP21 otrzymają dodatkowe kupony o wartości 10 USD i gratisowy inteligentny zegarek o wartości 69,99 USD, który zapewnia nawet 45 dni w trybie czuwania i wodoodpornośc do 30 metrów.Zazwyczaj producenci wytrzymałych telefonów skupiają się przede wszystkim na trwałości, jednocześnie odsuwając kwestie związane z wydajnością czy możliwościami fotograficznymi na dalszy plan. Okazuje się, że najnowszy WP21 od OUKITEL może wypełnić te luki. Na pokładzie znajdziemy bowiem całkiem wydajny układ MediaTek Helio G99-6nm, aż 12 GB pamięci RAM i pamięć masową 256 GB, którą można rozszerzyć do 1 TB za pomocą karty pamięci.Producent nie zapomniał o odpowiedniej jakości ekranie, który sprawdzi się zarówno podczas codziennego użytkowania, jak i korzystania z multimediów. Smartfon wyposażono w ekran o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości 2460*1080 FHD+, który wspiera częstotliwość odświeżania 120 Hz. To rzadkość w urządzeniach tej klasy. Wyświetlacz może zapewnić płynne wrażenia wizualne w grach, podczas oglądania filmów czy korzystania z systemu operacyjnego.Z tyłu WP21 znajdziemy charakterystyczny okrągły wyświetlacz. Można go dostosować, aby uzyskać łatwy dostęp do sprawdzania godziny, stanu baterii, robienia zdjęć, odbierania połączeń i powiadomień czy sterowania muzyką.Dzięki wodoodporności, pyłoodporności i odporności na upadki OUKITEL WP21 może być idealnym smartfonem dla osób niezdarnych oraz tych, którzy często pracują w terenie czy podróżują. Będąc w trasie często nie mamy dostępu do gniazdka, ale bateria o gigantycznej pojemności aż 9800 mAh i szybkie ładowanie 66 W zapewnią wiele bezstresowych godzin pracy.Co z możliwościami fotograficznymi? OUKITEL WP21 wyposażono w 20-megapikselowy aparat przedni i 64-megapikselowy aparat główny, który poradzi sobie z większością codziennych scen. Ciekawym dodatkiem jest też 20-megapikselowy obiektyw noktowizyjny Sony IMX350 z autofokusem i maksymalną odległością widzenia 20 metrów. Na pokładzie znajdziemy też sensor makro o rozdzielczości 2 MP.OUKITEL WP21 trafi do sprzedaży już 24 listopada. Osoby zainteresowane zakupem mogą skorzystać z 24-godzinnej, limitowanej oferty, która zostanie uruchomiona w Czarny Piątek na platformie AliExpress Źródło: OUKITEL