Lenovo Tab Extreme będzie zacnym tabletem z Androidem 13

Najpotężniejszy tablet marki.

Zacna specyfikacja

Źródło: Google Console

Raczej nie będzie tani

Lenovo może już niebawem rozszerzyć swoją bogatą ofertę tabletów z Androidem o nowy model z wyższej półki o nazwie Lenovo Tab Extreme. Chociaż firma nie ogłosiła jeszcze oficjalnie nowego modelu, ludzie z xda-developer zauważyli nowy tablet w Konsoli Google Play, która ma dać twórcom aplikacji wyobrażenie o sprzęcie, na który tworzą oprogramowanie.Nie ma jeszcze słowa o cenie ani dacie premiery, ale Konsoli Play zawiera kilka kluczowych specyfikacji i grafikę przedstawiającą front tabletu.Najprawdopodobniej najnowszy tablet marki Lenovo ma wyświetlacz o rozdzielczości 3000 x 1876 pikseli, co przekłada się na około 320 pikselami na cal, co sugeruje, że matryca będzie miała przekątną wynoszącą około 11 cali. Model ten po wyjęciu z pudełka ma pracować pod kontrolą systemu Google Android 13, a jego sercem będzie MediaTek MT8798Z/CSA, który znany jest jako MediaTek Dimensity 9000, współpracujący z 8GB pamięci RAM.Chociaż układ został wykonany w procesie 4 nm, nie jest już najpotężniejszym procesorem mobilnym firmy MediaTek, nadal stanowi krok naprzód w stosunku do układów SoC używanych w większości najnowszych tabletów Lenovo z systemem Android i zapewnia obsługę takich funkcji, jak pamięć LPDDR5x, Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3. i wsparcie dla 5G. Niemniej nie jest jasne, czy Lenovo Tab Extreme wykorzysta wszystkie te możliwości.Układ SoC składa się z 8-rdzeniowego procesora (1x [email protected] ,05 GHz + 3x ARM [email protected] ,85 GHz + 4x ARM [email protected] ,8 GHz), a także układu graficznego ARM Mali-G710 MC10, który jest w stanie obsługiwać wyświetlacze o częstotliwości odświeżania do 180 Hz, aczkolwiek w rozdzielczości FHD+ lub QHD+ z częstotliwością 144 Hz.W momencie premiery będzie to pierwszy tablet Lenovo z serii Extreme. Firma używa tej nazwy w przypadku laptopa ThinkPad X1 Extreme, który jest nie tylko bardzo wydajny, ale również odpowiednio drogim członkiem linii notebooków ThinkPad. Można zatem spokojnie przyjąć, że Lenovo Tab Extreme prawdopodobnie nie będzie tani.Źródło: Gizmochina / fot. tyt. Lenovo