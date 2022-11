Sprzęt gamingowy w ALDI. Rusza promocja na Black Weeks

Dyskonty spożywcze coraz chętniej sprzedają produkty przemysłowe oraz wszelkiej maści elektronikę użytkową. Nie brakuje też budżetowych urządzeń dla graczy. Sieć ALDI ogłosiła właśnie rozszerzenie oferty marki własnej ALDI GAMING.ALDI ruszyło z promocjami na artykuły przemysłowe w ramach akcji Black Weeks. Klienci będą mogli kupić elektronikę bądź dodatki do domu do 50% taniej. Dodatkowo, w sprzedaży od 16.11 pojawił się zestaw słuchawkowy dedykowany PlayStation 5 i Xbox ONE.Jak informuje producent, każdy zestaw zawiera silikonowe etui na pady wraz z nakładkami na gałki analogowe, zestaw słuchawek nausznych z mikrofonem oraz kabel USB typu C o długości 2m. Zestaw objęty jest trzyletnią gwarancją producenta. Produkty marki własnej ALDI GAMING w sprzedaży są dostępne od 16.11 we wszystkich sklepach ALDI w Polsce. Zestaw gamingowych akcesoriów można kupić. Nie da się ukryć, że cena jest atrakcyjna.W ofercie dostepne są też bezprzewodowe słuchawki douszne(przecenione z 119 zł) czy(przeceniony z 79,99 zł).Źródło: Aldi