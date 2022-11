OnePlus 11 będzie jednym z pierwszych smartfonów wyposażonych w Snapdragon 8 Gen 2

Po co więc przepłacać?.

OnePlus

Co zaoferuje OnePlus 11?

Jesteśmy już po prezentacji najnowszego układu mobilnego firmy Qualcomm, który już niebawem zagości w pierwszych flagowych smartfonach. Snapdragon 8 Gen 2, bo o nim mowa ma napędzać urządzenia takich marek, jak: ASUS ROG, Honor, iQOO, Motorola, nubia, OnePlus, OPPO, RedMagic, Redmi, Sharp, Sony, vivo, Xiaomi, Meizu i ZTE. Są tutaj niemal wszystkie azjatyckie marki, ale która z nich będzie pierwsza? Z pewnością nie OnePlus, gdyż właśnie to potwierdził.OnePlus opublikował za pośrednictwem chińskiego serwisu społecznościowego grafikę przedstawiającą układ Snapdragon 8 Gen 2. Nad tym SoC widnieje napis, z którego wynika, że nadchodzący flagowy smartfon OnePlus 11 będzie pierwszym tej marki i jedną z pierwszych partii urządzeń wyposażonych w Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Producent daje nam zatem jasno do zrozumienia, że nie będzie pierwszym, który zaprezentuje najwydajniejszy smartfon z rzeczonym układem mobilnym.Jest bardzo prawdopodobne, że pierwszym na świecie smartfonem wyposażonym w układ Snapdragon 8 Gen 2 będzie kolejny flagowiec Xiaomi – prawdopodobnie o nazwie Xiaomi 13. I w sumie nie powinno to dziwić, gdyż producent ten inaugurował Snapdragona 888, jak i Snapdragona 8 Gen 1. Dlaczego zatem tym razem miałby być inaczej?W OnePlus 11 Pro obecny będzie suwak do szybkiego przełączania profili dźwiękowych. Do tego jeszcze firma Hasselblad będzie zaangażowana w dostrajanie i rozwój systemu kamer umieszczonych na tylnym panelu. Nie powinno to jednak dziwić, zważywszy na fakt, że OnePlus 11 Pro będzie stricte flagowym smartfonem marki.Taki stan rzeczy sprawi jednak, że pomiędzy standardowym modelem a wariantem Pro będzie ogromna różnica, co zresztą bardzo dobrze widać, porównując specyfikację OnePlus 10 Pro z początku tego roku i znacznie nowszego OnePlus 10T Sercem będzie wspomniany już Snpadragon 8 Gen 2, który ma pojedynczy rdzeń Kryo Prime (oparty na ARM Cortex-X3) o taktowaniu 3,2 GHz cztery rdzenie Performance (w układzie 2+2) – te rdzenie działają z częstotliwością 2,8 GHz i bazują na architekturze Cortex-A715 i Cortex-A710. A na koniec jeszcze trzy rdzenie Efficiency (Cortex-A510) o częstotliwości 2,0 GHz. Do tego dochodzi jeszcze najnowszy procesor graficzny Adreno, który oferuje do 25% wyższą wydajność przy 45% wyższej efektywności energetycznej.Jest wyposażony w najnowszy silnik Qualcomm AI Engine i ulepszony procesor Hexagon, który według firmy może oferować szybsze przetwarzanie języka naturalnego z tłumaczeniem na wiele języków i zaawansowanymi funkcjami aparatu AI. Istnieje obsługa akceleracji sprzętowej w czasie rzeczywistym śledzenie promienii zaoferuje wsparcie zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych dla Unreal Engine 5 Metahumans Framework.To oczywiście nie koniec zalet najnowszego chipsetu marki Qualcomm, ale nie ma sensu ich tutaj teraz przytaczać - zapraszam do materiału poświęconego oficjalnej prezentacji, z którego dowiecie się wszystkiego.Model ten ma zostać wyposażony w zestaw trzech aparatów na tylnym panelu. Ma mieć główny aparat o rozdzielczości 50 MP. Oprócz głównego aparatu najnowszy OnePlus 11 Pro otrzyma również ultraszerokokątny aparat i prawdopodobnie teleobiektyw. Aparaty mają mieć 48MP i 32MP.Energię dostarczy akumulator o pojemności 500 mAh wspierający technologię szybkiego ładowania 100 W. Smartfon do pełna naładuje się zatem w około 30 minut. Obraz wyświetlany będzie na 6.7-calowym zakrzywionym wyświetlaczu LTPO z pojedynczym otworem na kamerę do Selfie.Źródło: OnePlus / fot. tyt. Smartprix & OneLeaks