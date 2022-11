Biznesowy abonament na toner i atrament HP Instant Ink trafia do Polski

Od dwóch lat możemy korzystać w Polsce z subskrypcyjnego modelu nabywania materiałów eksploatacyjnych (toner i atrament) w drukarkach HP. Jednak jak na razie ta wygodna metoda na druk nie była dostępna dla firm, co zmienia się już w tym miesiącu. Wybrane urządzenia wielofunkcyjne i drukarki HP (w tym zupełnie nowe HP LaserJet Pro 3000 i 4000) umożliwią aktywację planów druku HP Instant Ink kierowaną głównie do małych i średnich przedsiębiorstw.



Subskrypcja tuszu i toneru HP Instant Ink dla firm oraz HP+ mocno ograniczą czas potrzebny na zarządzanie

Według badania Morning Consult, dla ponad 80 proc. małych firm drukowanie różnego typu materiałów jest niezbędnym działaniem. Z drugiej strony 55 proc. przedsiębiorców przyznaje, że nie ma czasu na zarządzanie drukarkami. HP łącząc w swoich modelach funkcje smart HP+ i abonament tuszu oraz tonera HP Instant Ink, znacząco ułatwia ten proces. Przede wszystkim nie trzeba zaprzątać sobie głowy dostawami materiałów eksploatacyjnych (poza papierem). Drukarka podłączona do sieci i z aktywną usługą HP Instant Ink, sama wyśle potrzebne informacje o intensywności użytkowania oraz poziomie tuszu/tonera do HP, po czym odpowiednio wcześniej producent wyśle paczkę. HP chciało uniknąć sytuacji, w których stanowisko w firmie (tak jak do tej pory u domowych użytkowników) zostanie bez możliwości drukowania.





Dwie nowe drukarki z HP+ i HP Instant Ink dla firm pojawią się w sklepach jeszcze przed końcem listopada / Foto: HP



Przykładowo w przypadku czarnych drukarek laserowych, miesięczny koszt za 200 stron wynosi 41,99 złotych, a najbogatszy pakiet 3000 stron na miesiąc 205,99 złotych (niewykorzystane strony z jednego miesiąca przechodzą na kolejny). W przypadku zbliżania się do przekroczenia danego wariantu, użytkownik dostaje wcześniej propozycję przejścia na wyższy (w każdym okresie rozliczeniowym można go dowolnie zmniejszyć lub zwiększyć). Jeśli jednak nie skorzystamy z oferty, a i tak przekroczymy plan, aktywuje się dodatkowe naliczanie za każde rozpoczęte 10 stron ponad pakiet, więc nigdy nie zostaniemy z brakiem możliwości skorzystania z druku.



Plan firmowy HP Instant Ink dla modeli laserowych z wyłącznie czarnym tonerem / Foto: Instalki.pl (Jan Domański)



Mając kilka urządzeń w jednej firmie, każdym można zarządzać niezależnie i ustawić inny plan oraz otrzymywać przesyłki z materiałami eksploatacyjnymi na różne adresy lub z adekwatnymi dopiskami pod konkretną drukarkę. Dzięki temu cały proces jest wyjątkowo wygodny, a obsługa ogranicza się do minimum.



HP nie tylko dostarczy toner i atrament, ale też odbierze zużyte pojemniki, można przetestować to bez kosztów przez kilka miesięcy

Co ważne HP dba też o poprawny recykling zużytych pojemników i w każdej paczce przekazuje nadaną kopertę na ich zwrot. Dzięki umowie z przewoźnikiem, przesyłka zwrotna nie wymaga od klienta pokrycia dodatkowych kosztów (na opakowaniu są już wszystkie niezbędne dane), ale z racji partnerstwa z Pocztą Polską, trzeba przejść się do jej placówki, aby nadać zużyte kartridże. Rozumiem obawy części potencjalnych klientów o taki dobór kontrahenta, ale w przyszłości zapewne się to zmieni, bo polski oddział HP planuje doprowadzić do rozszerzenia działania o innego usługodawcę pocztowego.



Wyższy model z zapowiedzianych drukarek, czyli HP LaserJet Pro 4002dwe / Foto: Instalki.pl (Jan Domański)



Dodatkowo urządzenia HP dla firm wyposażone w HP+ i zabezpieczenia HP Wolf Pro Security zapewniają wysoki stopień ochrony, zdalną konfigurację i funkcje smart. Nowe sprzęty z serii HP LaserJet 4000 i HP LaserJet Pro 3000 (z obsługą HP+, HP Wolf Security i HP Instant Ink) potrafią wydrukować odpowiednio 40 i 35 stron na minutę.



Znajdująca się w Warszawie siedziba polskiego oddziału HP / Foto: Instalki.pl (Jan Domański)



Jak ogłosił koncern podczas dzisiejszego spotkania z przedstawicielami mediów w warszawskiej siedzibie polskiego oddziału, wspomniane drukarki będą dostępne w polskiej sprzedaży już w listopadzie. Warto dodać, że wszystkie zgodne z HP Instant Ink produkty mają zapewniony bezpłatny trial usługi (jeden na daną sztukę towaru) możliwy do aktywacji przez 7 dni po pierwszym uruchomieniu drukarki. W przypadku użytkowników prywatnych trwa 6 miesięcy, a dla firm 3 miesiące. Można wyłączyć go przed pierwszym płatnym okresem rozliczeniowym bez ponoszenia dodatkowych kosztów.



Jak ogłosił koncern podczas dzisiejszego spotkania z przedstawicielami mediów w warszawskiej siedzibie polskiego oddziału, wspomniane drukarki będą dostępne w polskiej sprzedaży już w listopadzie. Warto dodać, że wszystkie zgodne z HP Instant Ink produkty mają zapewniony bezpłatny trial usługi (jeden na daną sztukę towaru) możliwy do aktywacji przez 7 dni po pierwszym uruchomieniu drukarki. W przypadku użytkowników prywatnych trwa 6 miesięcy, a dla firm 3 miesiące. Można wyłączyć go przed pierwszym płatnym okresem rozliczeniowym bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

