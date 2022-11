Revolut ze zniżką 50% na roczny plan Metal. Można zaoszczędzić 250 zł

Płatne plany Revolut są atrakcyjne dla osób wykonujących sporą ilość transakcji, szczególnie tych walutowych. Właśnie ogłoszono, że na Black Friday konto Metal będzie można kupić za 250 zł zamiast 500 zł (za rok).Kto może skorzystać z oferty? Promocja dostępna jest dla nowych klientów, obecnych klientów bezpłatnego planu Standard, klientów płatnych planów Plus i Premium przez krótki czas - między 15 a 28 listopada b.r. dla nowych klientów, oraz między 18 a 20 listopada b.r. dla obecnych klientów Revolut Najważniejsze benefity Revolut Metal to cashback za każdą wydaną kwotę, obniżona prowizja za korzystanie z produktów inwestycyjnych i wyższe limity bezprowizyjnych wypłat z bankomatów na całym świecie i personalizowane karty debetowe Metal wykonane z hartowanej stali. Istotne są również udogodnienia w podróży, takie jak nielimitowana, bezprowizyjna wymiana walut od poniedziałku do piątku, podwyższony cashback za rezerwacje hoteli przez funkcję Revolut Stays, medyczne ubezpieczenie w podróży i zniżki na wejście do saloników lotniskowych.Z oferty możecie skorzystać tutaj: Revolut: 50% zniżki Black Friday na roczny plan Metal Promocyjna oferta jest aktywna między 15 a 28 listopada b.r. dla nowych klientów, oraz między 18 a 20 listopada b.r. dla obecnych klientów Revolut, którzy zechcą przejść na plan Metal.Źródło: Revolut