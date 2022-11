Tanie akcesoria do smartfonów dla kierowców już jutro w Biedronce

Warto rzucić okiem.

Akcesoria do smartfonów w Biedronce - 17.11.2022

Już jutro, 17 listopada, rusza wielka wyprzedaż akcesoriów do smartfonów w sklepach sieci Biedronka. Na sklepowe półki trafią też uchwyty samochodowe, z których doskonały użytek zrobią kierowcy. Wspólnym mianownikiem produktów są atrakcyjne ceny oraz przyzwoita jak na niską cenę jakość. Co dokładnie będzie można kupić? Sprawdziliśmy to w najnowszej gazetce Biedronki.Przegląd jutrzejszej oferty Biedronki zacznijmy od akcesoriów samochodowych dla smartfonów. Kierowcy znajdą w sklepach garść uchwytów w cenie 12,99 złotych za każdy z nich. Do wyboru są:Alternatywnie kupić możnana telefon i nawigację GPS w nieco wyższej cenie 17,99 złotych. Za te same pieniądze sprzedawane sąoraz cechujący się nieco inną budową. Wszystkie produkty na wyprzedaży to sprzęt marki Setty.Oprócz tych akcesoriów tanio można kupić również okablowanie. Za 9,99 złotych nabędziecieo długości 1,8 metra,o długości 1,8 metra lubo tej samej długości. Maksymalne natężenie prądu to 2 A - nie spodziewajcie się imponujących parametrów ładowania. Jeśli dobrze poszukacie, znajdziecie w tej samej ceniez końcówkami micro USB, Lightning i USB-C oraz wtyczką USB-A. Na 9,99 złotych wyceniono też prostąz dwoma wyjściami USB-A.