Samsung Galaxy A54 może być niemal identyczny jak flagowy S23

Samsung przyzwyczaił nas, że w ostatnich latach dba o spójność stylistyczną swoich smartfonów. W tej chwili, w większości przypadków nie trzeba zwracać uwagi na logo, aby móc stwierdzić, że jest to urządzenie koreańskiego producenta. Nie jest to nic złego, szczególnie, że wielu użytkowników darzy sympatią minimalistyczny design serii Galaxy. Jak pokazują jednak najnowsze rendery, Samsung może zunifikować wygląd swoich urządzeń do tego stopnia, że będzie ciężko je odróżnić..Serwis 91mobiles opublikował grafiki przedstawiające średniopółkowego Galaxy A54, który ma zadebiutować na wiosnę przyszłego roku. Jeśli porównamy je z renderami Galaxy S23 , które zostały udostępnione jakiś czas temu, ciężko zauważyć znaczące różnice, może poza kolorystyką. Aparaty są umieszczone w tym samym miejscu, również nie znajdują się na oddzielnej wyspie, tylko bezpośrednio na powierzchni tylnej ściany, a kształty obudowy i wygląd przedniego panelu są niemal identyczne. Można jednak zakładać, że największą różnicą będą gabaryty - podstawowe flagowce z serii S są zwykle bardziej kompaktowe niż modele A5X. Prawdopodobne jest również, że w droższym modelu zostaną użyte lepsze materiały wykończeniowe, a A54 będzie w całości wykonany z tworzywa sztucznego.Choć do premiery jeszcze daleko (jak wspomniałem, wszystko wskazuje, że odbędzie się ona na wiosnę), wiemy już co nieco o specyfikacji modelu A54. Nie są to jeszcze potwierdzone informacje, ale wydają się być prawdopodobne, biorąc pod uwagę dotychczasową strategię Koreańczyków.Według przecieków, smartfon będzie wyposażony w 6,4-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ oraz częstotliwości odświeżania ekranu na poziomie 120 Hz. Zgodnie z tym co przedstawiają wspomniane grafiki, kamera do wideorozmów zostanie ulokowana na centralnej wysepce. Aparat główny ma mieć matrycę 50 MP (A53 posiada jednostkę główną 64 MP), a pojemność akumulatora pozostanie niezmieniona - 5000 mAh.Za wydajność modelu ma odpowiadać chipset Exynos 1380, którego premiera jeszcze przed nami. W bazowej wersji procesor będzie wspierany przez 6 GB pamięci RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.Źródło: 91mobiles / fot. tyt. 91mobiles