Snapdragon 8 Gen 2 oficjalnie. Jest szybszy, wydajniejszy i z ray tracingiem

Qualcomm zaprezentował nareszcie najnowszy i zarazem najbardziej wydajny układ mobilny w swojej ofercie na najbliższe miesiące Snapdragon 8 Gen 2. Został wyposażony w to, co Qualcomm nazywa „przełomową sztuczną inteligencją”, i zostanie wykorzystany przez wielu producentów smartfonów na całym świecie. Pierwsze urządzenia mają pojawić się pod koniec tego roku, a zatem szykuje nam się gorący grudzień.Już wiemy, że dopiero co zaprezentowany układ zostanie wykorzystany przez takie firmy, jak: ASUS ROG, Honor, iQOO, Motorola, nubia, OnePlus, OPPO, RedMagic, Redmi, Sharp, Sony, Vivo, Xiaomi, Meizu i ZTE. Co ciekawe na liście nie ma Samsunga, aczkolwiek jest bardziej, niż pewne, że nowa generacja smartfonów Gaalxy S23 na rynek amerykański też będzie wykorzystywała najnowszy układ SoC firmy Qualcomm.Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, Snapdragon 8 Gen 2 zostanie wyprodukowany przez TSMC w 4 nm procesie litograficznym. A zatem w tym samym procesie, w którym wytwarzany jest Snapdragon 8+ Gen 1. Podobno układ ten zapewnia przełomową sztuczną inteligencję, niezrównaną łączność i rozgrywkę na najwyższym poziomie, umożliwiając konsumentom ulepszenie każdego doświadczenia na smartfonie.Qualcomm dodaje, że układ Snapdragon 8 Gen 2 zapewni wydajność AI do 4,35 razy szybszą niż poprzedni układ, dzięki zastosowaniu nowego procesora Hexagon, który obsługuje format INT4 w mobilnym (o 60% lepsza wydajność na wat). Firma dodaje, że chip wykorzystuje sieć neuronową AI, aby aparat znacznie szybciej był w stanie rozpoznać twarze, rysy twarzy, włosy, ubrania, niebo i nie tylko – i optymalizowała je, aby każdy szczegół otrzymał profesjonalne dostrojenie obrazu.Natomiast Qualcomm Sensing Hub umożliwiający zarządzanie wszystkimi czujnikami, integruje teraz dwa procesory AI i obsługuje korzystanie z niestandardowych słów kluczowych. Dalsze funkcje są również oferowane przez Qualcomm AI Stack, rozwiązanie sztucznej inteligencji zdolne do ujednolicenia różnych platform i środowisk wykonawczych.Qualcomm skupił się na poprawie efektywności energetycznej, ale nowy układ zaoferuje również znaczące przyspieszenie. Qualcomm spodziewa się, że nowe trio procesorów Kryo, poprawi wydajność energetyczną nawet o 40% i do tego zaoferuje ogólny wzrost wydajności do 35%, względem poprzedniej generacji.Pomimo tego, że Qualcomm nie zdecydował się na pokręcenie częstotliwości taktowania poszczególnych rdzeni względem poprzedniej generacji, to jednak wymienił rdzenie. Pojedynczy rdzeń Kryo Prime (oparty na ARM Cortex-X3) pracuje z maksymalną częstotliwością 3,2 GHz (dokładnie 3,1872 GHz), zapewniając wysoką wydajność jednowątkową. Jest on wspierany przez cztery rdzenie Performance (zamiast trzech, w układzie 2+2), aby lepiej obsługiwać obciążenia wielowątkowe – te rdzenie działają z częstotliwością 2,8 GHz i bazują na architekturze Cortex-A715 i Cortex-A710. A na koniec jeszcze trzy (nie cztery) rdzenie Efficiency (Cortex-A510) o częstotliwości 2,0 GHz.Platforma Snapdragon 8 Gen 2 obsługuje do 16 GB pamięci RAM LP-DDR5x o taktowaniu do 4200 MHz (w porównaniu z LP-DDR5 przy 3200 MHz), pamięć UFS 4.0 i USB 3.1. Platforma integruje modem Snapdragon X70 z obsługą 5G mmWave i sub-6 GHz, samodzielną (SA) i niesamodzielną (NSA), samodzielną podwójną łączność mmWave i mmWave-sub6, FDD i TDD. Modem obsługuje zawrotnie szybkie pobieranie danych z prędkością do 5,8 Gb/s. A system łączności Qualcomm FastConnect 7800 oferuje Wi-Fi 7 i podwójną łączność Bluetooth.Natomiast najnowszy procesor graficzny Adreno podobno oferuje do 25% wyższą wydajność przy do 45% wyższej efektywności energetycznej, co naprawdę robi wrażenie.Układ ten oferuje obsługę akcelerowanego sprzętowo ray tracingu na platformie Snapdragon. A to oznacza, że możemy liczyć na jeszcze bardziej zaawansowane gry dzięki lepszemu oświetleniu, cieniom, odbiciom i nie tylko, stawiając Snapdragon 8 Gen 2 na równi z konsolami do gier wideo, a przede wszystkim konkurencyjnym Dimensity 9200 i jego procesorem graficznym ARM Immortalis. Ponadto nowa generacja grafiki Adreno jest pierwszą, która obsługuje Vulkan 1.3 (wraz z OpenGL ES 3.2).Będzie on w stanie obsłużyć wyświetlacze w smartfonie o rozdzielczości QHD+ przy częstotliwości odświeżania do 144 Hz lub 4K przy częstotliwości do 60 Hz. Do tego dochodzi wsparcie dla wyświetlaczy zewnętrznych o rozdzielczości do 4K przy 60 Hz (z 10-bitową gamą kolorów Rec. 2020, HDR10 + i Dolby Vision). Snapdragon 8 Gen 2 to także pierwszy Snapdragon, który zawiera kodek AV1 z obsługą odtwarzania wideo do 8K HDR przy 60 klatkach na sekundę.Jeśli chodzi o fotografie, Snapdragon 8 Gen 2 jest w stanie automatycznie ulepszać zdjęcia i filmy w czasie rzeczywistym dzięki segmentacji semantycznej, która wykorzystuje sieć neuronową AI, aby umożliwić aparatowi kontekstowe rozpoznawanie twarzy, rysów twarzy, włosów, ubrań i nie tylko oraz optymalizację ich indywidualnie tak, aby każdy szczegół otrzymał spersonalizowane przetwarzanie.Co więcej, Snapdragon 8 Gen 2 jest już zoptymalizowany do obsługi nowych czujników obrazu Sony z Digital Overlap HDR (DOL-HDR) i 200-megapikselowego ISOCELL HP3 ogłoszonego przez Samsunga w czerwcu tego roku.Nowy SoC będzie obsługiwał do trzech kamer 36 MP (30 klatek na sekundę) jednocześnie lub do 200 MP dla pojedynczej kamery. Czujniki 108MP są również obsługiwane. W przypadku wideo chipset może nagrywać do 8K HDR przy 30 klatkach na sekundę (i robić jednocześnie zdjęcia 64 MP), 4K przy 120 klatkach na sekundę, a także w zwolnionym tempie (720p przy 960 klatkach na sekundę). Obsługuje kilka formatów HDR, w tym HDR10+, HLG i Dolby Vision.Snapdragon 8 Gen 2 obsługuje technologię Snapdragon Sound, która umożliwia większe zanurzenie, dzięki przestrzennemu dźwiękowi z dynamicznym śledzeniem głowy i bezstratnym strumieniowaniem muzyki 48 kHz.Snapdragon 8 Gen 2 jest chroniony przez Snapdragon Secure, oferując najnowsze rozwiązania w zakresie izolacji, kryptografii, zarządzania kluczami, atestacji i nie tylko – wszystko to zaprojektowane w celu ochrony danych i prywatności użytkowników. Snapdragon 8 Gen 2 jest chroniony przez Snapdragon Secure, oferując najnowsze rozwiązania w zakresie izolacji, kryptografii, zarządzania kluczami, atestacji i nie tylko – wszystko to zaprojektowane w celu ochrony danych i prywatności użytkowników. Ten najwyższy poziom ochrony ogranicza ujawnianie i wykorzystywanie danych na urządzeniachQualcomm nie zapomniał oczywiście o odzyskiwaniu energii w smartfonie, dlatego Snapdragon 8 Gen 2 będzie wyposażony w technologię Qualcomm Quick Charge 5.Jeśli spojrzymy na ostatnie dwa lata, możemy spokojnie przyjąć, że pierwszym smartfonem wyposażonym w układ Snapdragon 8 Gen 2 będzie kolejny flagowiec Xiaomi – prawdopodobnie o nazwie Xiaomi 13. Powodem tego jest fakt, że Xiaomi wprowadziło zarówno Snapdragon 888, jak i Snapdragon 8 Gen 1 odpowiednio w serii Xiaomi Mi 11 i 12. Nie można jednak zapominać, że w tym roku Motorola, spółka zależna Lenovo, również wprowadziła Snapdragona 8+ Gen 1 w smartfonie moto X30 Pro (Motorola edge 30 ultra w wersji międzynarodowej). Jeśli plotki się potwierdzą, Honor Magic 5 Pro ma zadebiutować 23 listopada i on także może zostać wyposażony w układ Snapdragon 8 drugiej generacji.