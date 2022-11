Prawdopodobnie już niebawem zadebiutuje OnePlus Pad. Co o nim wiemy?

To może być średniak.

Na chwilę obecną wiemy niewiele

Czy nowy tablet OnePlus z podzespołami OPPO Pad Air będzie dobry?

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku OnePlus wejdzie na rynek tabletów ze swoim pierwszym modelem, który może nosić nazwę OnePlus Pad. Czego możemy oczekiwać po tym urządzeniu, zważywszy na fakt, że nie tak dawno do globalnej sprzedaży wprowadzony został wydajny tablet marki OPPO, która notabene należy do tej samej korporacji?W ostatnim czasie Google dokłada wszelkich starań, aby tablety z Androidem znowu stały się popularne. W 2023 roku wprowadzi na rynek własny tablet, a do tego aktualizuje samego Androida, aby był bardziej przyjazny dla tego typu urządzeń. Teraz jest najlepszy czas, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, aby producenci skupili się na tabletach. Niewykluczone, że OnePlus wziął sobie do serca słowa Google, gdyż w internecie pojawiła się plotka o pracach trwających nad pierwszym tabletem. Co wiemy na jego temat?Jeśli OnePlus faktycznie zaprezentuje tablet w 2023 roku, będzie to pierwsze wejście firmy na ten rynek. Chociaż OnePlus wypuścił na przestrzeni lat mnóstwo telefonów, tabletów nigdy nie było na liście, choć było na ten temat wiele spekulacji.Niestety, niewiele wiadomo o możliwym OnePlus Pad — nie wiemy nawet, czy to jest jego prawdziwa nazwa.Jednak mając na uwadze fakt, że marka OPPO wprowadziła do oferty w maju tablet OPPO Pad Air i do tego jeszcze, biorąc pod uwagę, w jaki sposób firmy są w tym momencie zasadniczo wymienne, nie byłoby zaskoczeniem, gdyby tablet OnePlus miał wiele wspólnego z tym modelem. Możliwe nawet, że może to być ten sam sprzęt, ale pod inną nazwą i nieco zmienionym designem.Prawdo dobnie w nadchodzących miesiącach pojawi się więcej informacji na temat tego tabletu. Niewykluczone nawet, że może zostać zaprezentowany już w styczniu wraz z OnePlus 11.Niewykluczone, gdyż tablet marki OPPO nie pomimo tego, że nie jest demonem szybkości, jest przystępny cenowo. Pomimo niezbyt wydajnych podzespołów sprawdzi się jednak doskonale podczas zadań codziennych, a jego dedykowane akcesoria sprawiają, że jest to sprzęt kompletny i zarazem użyteczny. OPPO przygotowało bowiem dedykowany stylus, a także klawiaturę ze złączem magnetycznym, która pełni także funkcję etui.Źródło: Twitter / @MaxJmb / fot. tyt. OPPO