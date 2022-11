Microsoft oferuje mały komputer na ARM jak Apple Mac Mini, ale z Windows 11

Odkąd Windows dostał edycję przepisaną specjalnie dla chipów ARM, otrzymaliśmy maszyny na systemie Microsoftu także z tego typu procesorami, choć głównie mowa o laptopach. Ich wydajność i wygoda użytkowania były różne, ale zaprezentowany już kilka miesięcy temu, a dopiero niedawno wprowadzony do sprzedaży niewielki desktop nieco przypominający Apple Maca Mini, to jeden z najwydajniejszych dostępnych obecnie komputerów Windows ARM.



Do Apple M1 jeszcze brakuje mocy, ale Windows Dev Kit 2023 to i tak jedna z najwydajniejszych maszyn tego typu

Mały desktop Windows Dev Kit 2023 nazywany też wcześniej kodowo Project Volterra, w teorii został przygotowany dla programistów chcących pisać i testować aplikacje w środowisku Windows ARM. Jednak w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z niego jako użytkownik domowy czy firmowy zupełnie niezwiązany z programowaniem.





Całiem dużo portów, ale zabrakło większej liczby DisplayPort lub HDMI / Foto: Microsoft



Oczywiście czysta moc nie dorówna tej z PC wyposażonych w topowe procesory Intela lub AMD (a tym bardziej zintegrowany GPU Qualcomma nie dogoni np. RTX 4080), ale będzie wciąż niezła i wystarczająca dla przeważającej liczby użytkowników. A to przy niższym zapotrzebowaniu na energię elektryczną, ograniczonym wydzielaniu ciepła i mniejszych gabarytach całej konstrukcji. Oczywiście w przypadku programów nienapisanych natywnie na ARM tracimy część mocny na emulację, ale z tym trzeba się liczyć także w przypadku sprzętów Apple z układami M1 i M2.



Snapdragon 8cx Gen 3, czyli obecnie najmocniejsza jednostka firmy do tradycyjnych PC / Foto: Microsoft



W obudowie o wymiarach 196 mm x 152 mm x 27.6 mm i łącznej wadze 960 g znajdziemy procesor Snapdragon 8cx Gen 3 z wbudowaną kartą graficzną Adreno i 32 GB RAM typu LPDDR4x. Na dane przewidziano 512 GB w postaci nośnika NVMe. W kwestii portów i interfejsów, Microsoft zastosował 3 x USB-A 3.2 Gen 2, 2 x USB-C 3.2 Gen 2, LAN RJ-45 (najpewniej gigabitowy), jeden mini-Display Port (z obsługą HBR2, można podpiąć więcej zgodnych sztuk monitorów w łańcuchu), WiFi 6 i Bluetooth 5.1. Poza włącznikiem mamy też fizyczne guziki menu bootowania i wejścia do UEFI. Microsoft podkreśla, że obudowa została wykonana w 20 proc. z plastiku wyłowionego z oceanów. Oczywiście komputer działa pod kontrolą Windowsa 11 Pro (w edycji ARM) i ma konieczny do jego pracy moduł zabezpieczeń sTPM.



Topowy komputer Windows ARM z naprawdę wysoką ceną

Maszyna o mocno generycznej nazwie Microsoft Windows Dev Kit 2023 jest już dostępna w oficjalnym sklepie Microsoft w wielu krajach. Nie ma wśród nich Polski, ale bez problemu kupicie ją nie tylko za oceanem w USA, ale nawet u naszych sąsiadów w Niemczech. Za Atlantykiem została wyceniona na 599,99 dolarów, a bezpośrednio za naszą zachodnią krajową granicą na 699,00 euro. W prostym przeliczeniu po obecnym kursie, to odpowiednio około 2710 złotych (z USD) i 3275 złotych (z EUR). Na tle rozwiązań z procesorami x86_64 kwota wydaje się naprawdę wysoka.



