PlayStation VR2 - data premiery i cena w Polsce. Ruszył pre-order

PlayStation VR2 - data premiery i cena

Gogle VR

Kontroler PlayStation VR2 Sense (L) / (R) z przymocowanymi paskami

Przewód USB (do parowania i ładowania kontrolera)

Słuchawki stereo

Trzy pary nakładek

Materiały drukowane

Kod kuponu do PlayStation Store na grę Horizon Call of the Mountain

Przyszły rok zapowiada się wyśmienicie dla fanów technologii VR oraz konsol ze stajni Sony. Na rynku zadebiutuje bowiem zestaw, a producent ogłosił właśnie datę polskiej premiery oraz cenę.Szczegóły na temat PlayStation VR2 poznaliśmy na początku listopada . Nowy headset przeznaczony do wirtualnej rzeczywistości, pomimo dość ciekawej specyfikacji, raczej nie zrewolucjonizuje rynku gier VR ze względu na wysoką cenę. Nie będzie to zatem tani VR dla mas, ale sprzęt dla prawdziwych zapaleńców.PlayStation VR2 pojawi się w polskich sklepach 22 lutego, a zamówienia przedpremierowe ruszyły już dziś w wybranych sklepach:Jak twierdzi Sony, na PS VR2 powstaje obecnie ponad 20 gier od PlayStation Studios i partnerów zewnętrznych, w tym Resident Evil Village, The Walking Dead: Saints & Sinners – Rozdział 2: Retribution, No Man’s Sky, Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge, Demeo oraz dostępne wyłącznie na PS VR2 Horizon Call of the Mountain.PlayStation VR2 będzie działało wyłącznie z konsolami PlayStation 5 i kontrolerem PlayStation VR2 Sense, dołączonym do gogli.PlayStation VR2 - Co znajduje się w opakowaniu:Pakiet PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain - co znajduje się w opakowaniu:Źródło: Sony