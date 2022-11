Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie nowego laptopa?

Bez względu na to, czy ktoś interesuje się komputerami i regularnie śledzi aktualności związane z kartami graficznymi, czy też kompletnie nie zna się na sprzęcie, zakup nowego komputera może okazać się dość skomplikowanym procesem. Jest to związane z tym, że producenci bardzo często wypuszczają nawet kilkanaście różnych modeli, które na pierwszy rzut oka różnią się jedynie oznaczeniem. W praktyce jednak różnice w działaniu takich laptopów mogą być ogromne, szczególnie jeżeli w jednym zamontowana została lepsza karta graficzna, a w innym zastosowano większą ilość pamięci RAM.





Dlaczego dysk SSD ma kluczowe znaczenie dla komfortu użytkownika? Gdzie znaleźć wiarygodny ranking laptopów? Czym laptopy biznesowe różnią się od sprzętu gamingowego? Do jakich zastosowań sprawdzi się zintegrowana karta graficzna? Gdzie można kupić nowe laptopy w atrakcyjnych cenach?



Pierwszą rzeczą, którą trzeba przemyśleć przy zakupie laptopa, jest to, do jakich celów będzie wykorzystywany. Jeżeli będzie to sprzęt dla gracza, należy skupić się między innymi na porządnej karcie, która w połączeniu z wydajnym procesorem pozwoli uruchamiać nawet najlepsze gry. Przy wyborze laptopa do celów biznesowych ważniejszy będzie natomiast czytnik linii papilarnych oraz niewielka waga sprzętu, aby można go było zabierać ze sobą w podróże służbowe. Jeszcze inne parametry powinien mieć zwykły laptop wykorzystywany do przeglądania internetu, ponieważ w takim przypadku wystarczająca będzie zintegrowana karta graficzna, co automatycznie przełoży się na niższą cenę sprzętu. Więcej przydatnych wskazówek, dzięki którym unikniesz nietrafionych zakupów, znajdziesz w dalszej części artykułu.





Dlaczego dysk SSD ma kluczowe znaczenie dla komfortu użytkownika?



Na początek warto sobie uświadomić, że bez względu na to, do jakich celów laptop ma być wykorzystywany, koniecznie należy wybrać dysk SSD. Chociaż w dzisiejszych czasach nie ma z tym żadnego problemu, bo praktycznie wszystkie nowe modele wyposażone są w te bezawaryjne i dużo szybsze dyski, to wciąż nie wszyscy są świadomi ogromnych różnic w komforcie pracy i szybkości uruchamiania programów, jakie występują pomiędzy SSD a zwykłymi dyskami twardymi.





Gdzie znaleźć wiarygodny ranking laptopów?



Dobrym pomysłem jest zapoznanie się z aktualnym rankingiem laptopów, szczególnie że tego typu zestawienie daje zazwyczaj możliwość zapoznania się ze szczegółowym opisem wszystkich zalet i wad danego sprzętu. Trzeba oczywiście zwrócić uwagę na to, czy zestawienie laptopów zostało przygotowane obiektywnie i rzeczywiście zawiera wyłącznie takie sprzęty, które powinny spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Zestawienia przygotowywane są oddzielnie dla poszczególnych kategorii sprzętu, dzięki czemu można szybko znaleźć najlepsze laptopy biurowe lub komputery przenośne dla graczy. Najnowszy ranking laptopów gamingowych obejmuje top 10 laptopów gamingowych i zawiera propozycje z różnych grup cenowych, dzięki czemu każdy może znaleźć dla siebie idealny sprzęt niezależnie od tego, ile pieniędzy chce przeznaczyć na zakup komputera.





Czym laptopy biznesowe różnią się od sprzętu gamingowego?



Różnice występujące pomiędzy komputerami biznesowymi, domowymi, a dedykowanym sprzętem dla graczy są naprawdę bardzo istotne. Wypływają również na cenę, dlatego zawsze warto przemyśleć, czy nowy komputer będzie wykorzystywany jako laptop multimedialny (przeglądanie internetu, zdjęć i oglądanie filmów), biznesowy, czy też ma służyć przede wszystkim rozrywce, a tym samym bezproblemowo uruchamiać nawet najbardziej wymagające gry komputerowe.





W każdym przypadku przyda się oczywiście szybki i pojemny dysk twardy, ale już takie elementy jak czytnik kart pamięci mogą okazać się zbędne w przypadku graczy. Dla nich ważniejsze może być to, aby laptop miał podświetlaną klawiaturę, a przede wszystkim mocniejsze podzespoły. Dzięki temu nie będzie problemów z graniem w wysokiej rozdzielczości, co pozwoli uzyskać świetną jakość obrazu. Tego typu najlepsze laptopy gamingowe można znaleźć w ofercie popularnego sklepu z elektroniką, gdzie klienci mogą liczyć na atrakcyjne ceny i krótkie terminy realizacji zamówień.





Do jakich zastosowań sprawdzi się zintegrowana karta graficzna?



W tańszych laptopach producenci często stosują zintegrowaną kartę graficzną. Oznacza to, że za generowanie grafiki odpowiada wówczas procesor komputera. Takie rozwiązanie bez problemu można polecić osobom, które szukają sprzętu do biura lub nie planują instalować żadnych gier komputerowych, ani też nie są zainteresowane montażem filmów. W przeciwnym razie zdecydowanie należy dopłacić do komputera z dedykowaną kartą graficzną, aby można było w ogóle uruchomić bardziej wymagające gry i programy. Ranking laptopów do gier może okazać się bardzo przydatny przy planowaniu takiego zakupu.





Gdzie można kupić nowe laptopy w atrakcyjnych cenach?



Wspomniany sklep z elektroniką ma w ofercie najciekawsze laptopy z najwyższej półki wyposażone w mocny procesor (chodzi oczywiście o najlepsze laptopy do gier), jak i modele przeznaczone do pracy biurowej. Warto więc sprawdzić ofertę produktów dostępnych w kategorii laptopy i znaleźć dla siebie idealny komputer na lata.