vivo znowu pozamiata konkurencję. Data premiery i specyfikacja serii vivo X90

Spodziewano się, że w każdej chwili marka vivo oficjalnie potwierdzi istnienie swojej serii X90. I wreszcie, sprawy potoczyły się po naszej myśli, ponieważ vivo oficjalnie ogłosiło datę premiery swojej serii X90.vivo za pośrednictwem serwisu veibo oficjalnie ogłosiło, że zupełnie nowa flagowa seria vivo X90 pojawi się 22 listopada wraz z zupełnie nowymi słuchawkami TWS Hi-Fi. Poza datą premiery oficjalna zapowiedź nie zawiera żadnych przydatnych informacji. Można jednak zauważyć, że to ogłoszenie zostało wysłane przy użyciu standardowego modelu vivo X90.Według wcześniejszych przecieków oczekuje się, że seria vivo X90 będzie wyposażona w zupełnie nowy chipset MediaTek Dimensity 9200 w modelach standardowych i Pro oraz układ SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 w modelu Pro+. Warto również wspomnieć, że smartfony z rodziny vivo X90 byłyby pierwszymi z chipsetem Dimensity 9200. Wcześniej vivo X90 wyposażony w układ MediaTek Dimensity 9200 został dostrzeżony w popularnym teście porównawczym AnTuTu z wynikiem około 1.28 miliona punktów, co znacząco przewyższa smartfony ze Snapdragonem 8 Gen 1.Jeśli chodzi o specyfikację, Dimensity 9200 jest pierwszym na świecie układem wykorzystującym architekturę ARMv9 Gen 2 z rdzeniem ARM Cortex-X3, trzema rdzeniami Cortex-A715, a także czterema ARM Cortex-A510 o niskim zapotrzebowaniu na energię. Do tego dochodzi jeszcze piekielnie wydajny układ graficzny Immortalis-G715. Snapdragon 8 Gen 2 obecny w sztandarowym modelu będzie miał wariant o ultrawysokiej częstotliwości z zegarem od 3.4 do 3.5 GHz. Dla porównania rdzeń Prime w układzie SoC Snapdragon 8+ Gen 1 działa z częstotliwością 3.19 GHz. To jednak nie koniec ulepszeń, gdyż GPU również odnotuje znaczną poprawę w porównaniu do swojego poprzednika. Ekstremalna wydajność GPU we flagowych urządzeniach z Androidem w końcu ma dorównać wydajności chipów Apple z serii A.Standardowy vivo X90 będzie miał cztery warianty pamięci - 8/128 GB, 8/256 GB, 12/256 GB i 12/512 GB. Będzie dostępny w kolorze czarnym, czerwonym i niebieskim, przy czym ten ostatni jest zarezerwowany tylko dla tego smartfona.Vivo X90 Pro będzie sprzedawany zatem w kolorze czarnym lub czerwonym, a użytkownicy będą mogli zakupić jeden z trzech wariantów – 8/256 GB, 12/256 GB lub 12/512 GB.Vivo X90 Pro+ będzie miał 1-calowy czujnik Sony IMX989 dla głównego aparatu, ale musimy poczekać na oficjalne ogłoszenie w następny wtorek, aby poznać pełne szczegóły imponującej konfiguracji aparatu.Niektóre źródła ujawniły, że nowa seria vivo X90 będzie miała następujące zalety: szybkie ładowanie o mocy 120 W, jednocalowy główny obiektyw Zeissa z nowym, samodzielnie zaprojektowanym chipem V2 dla lepszej jakości obrazu. Seria Vivo X90 zadebiutuje z całkowicie nowym systemem operacyjnym Origin OS 3.0.Szykuje nam się zatem konkretne uaktualnienie serii vivo X80, która i tsak zdecydowanie wybijała się ponad standardy fotograficzne oferowane przez innych producentów. Zwłaszcza vivo X80 Pro ze swoim kinematograficznym trybem filmowania i wieloma dodatkowymi stylami, które pozwalają tworzyć unikalne materiały wideo. Oby tylko marka poprawiła niedociągnięcia z poprzednika związane z przełączaniem się pomiędzy obiektywami.Podobno nowe słuchawki firmy vivo zostaną wyposażone w najnowszą technologię LE Bluetooth Audio i obsługują najnowszy Bluetooth 5.3, pierwszy w branży bezprzewodowy true Hi-Fi z pełnym łączem, inteligentną ultraszerokopasmową redukcję szumów, a także wykrywanie temperatury ciała, niskie opóźnienie dla lepszego dźwięku podczas odsłuchu oraz podwójne połączenia dla wielu urządzeń.Ujawniono również, że te słuchawki TWS będą miały szybkość transmisji 1,2 Mb / s i są wyposażone w wysokowydajny chipset DAC.Oczekuje się, że vivo zacznie publikować więcej ciekawych informacji na temat nadchodzących nowości w najbliższych dniach.Źródło: 91mobiles weibo.cn / fot. tyt. vivo