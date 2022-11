Nadchodzi solidny następca Redmi K50. Specyfikacja Redmi K60 ujawniona

Flagowa wydajność w dobrej cenie.

Źródło: Redmi

Konkretna specyfikacja

Źródło: Redmi

Redmi K60 to dopiero początek

W marcu tego roku zadebiutowały Redmi K50 i Redmi K50 Pro, które w momencie premiery były jednymi z najlepszych smartfonów submarki Xiaomi, mając na uwadze fakt, że jeden z nich wykorzystuje niezwykle wydajny MediaTek Dimensity 9000 i do tego jeszcze wspiera ładowanie o mocy 120 W. Teraz przyszedł czas na następcę modelu podstawowego, gdyż w internecie pojawiło się sporo ciekawych informacji o Redmi K60. Model ten ma zadebiutować jeszcze w tym roku lub na początku 2023 roku. Na co możemy liczyć?Jak wynika z najnowszych przecieków, nadchodzący Redmi K60 od razu w momencie premiery będzie miał silnych konkurentów w postaci dwóch innych chińskich smartfonów - OnePlus Ace 2 i realme GT Neo 5. Mając jednak na uwadze w dalszym ciągu agresywną, choć w mniejszym stopniu politykę cenową marki Xiaomi, najnowszy flagowiec sub-marki powinien zostać ciepło przyjęty przez entuzjastów.Patrząc na przecieki dotyczące specyfikacji nadchodzącego Redmi K60, nie można oprzeć się wrażeniu, że mamy do czynienia z flagowcem na miarę 2022 roku, aczkolwiek mając z tyłu głowy rychłą premierę nowego układu marki Qualcomm, nowy smartfon Redmi będzie raczej superwydajnym ex-flagowcem.Smartfon ten bowiem wykorzystuje podobno układ SoC Snapdragon 8+ Gen 1, zapewniając lepszą wydajność i efektywność w porównaniu z poprzednikiem. Telefon jest również wyposażony w maksymalnie 12 GB pamięci RAM LPDDR5 i do 256 GB pamięci na dane typu UFS 3.1, co w zupełności wystarczy, aby gry działały płynnie i wiele aplikacji w tle.Do tego jeszcze Redmi K60 zaoferuje 6.67-calowy wyświetlacz OLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Z pewnością będzie to bardzo dobry panel, o ile nie zabraknie adaptacyjnej technologii odświeżania w niskich zakresach częstotliwości. Pod ekranem zostanie umieszczony czytnik linii papilarnych, aczkolwiek to nie powinno dziwić z uwagi na technologię. Dodać jeszcze muszę, że będzie to panel o rozdzielczości 2K.Energię dostarczy ogniwo o pojemności 5500 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 67W. Nowością będzie zastosowanie cewki indykcyjnej do ładowania bezprzewodowego. Smartfon ma obsługiwać ładowanie bezprzewodowe o mocy 30W.Mocnym akcentem wyposażenia będzie również optyka, gdyż Redmi K60 podobno zostanie wyposażony w 64-megapikselowy sensor Sony IMX686. Aparat będzie wyposażony w optyczną stabilizację obrazu (IOS), co znacznie wpłynie na możliwości fotografowania z ręki. Model ten standardowo obsłuży również elektroniczną stabilizację obrazu podczas nagrywania wideo, aby zmniejszyć wpływ drgań podczas nagrywania. Główny aparat będzie wspierany przez obiektyw makro 2 MP i ultraszerokokątny 8 MP o polu widzenia 119°. Widać zatem, że Redmi kolejny raz postawi przede wszystkim na obiektyw główny, gdyż dwa pozostałe mają dość przeciętne parametry i nijak mają się do tego podstawowego i do tego jeszcze nieco umniejszają charakteru flagowca.Z przodu Redmi K60 będzie wyposażony zaś w 16-megapikselowy aparat do selfie.Oczekuje się, że rodzina Redmi K60 obejmie również inne modele, takie jak Redmi K60 Pro i Redmi K60 Gaming. Podobno pierwszy z modeli K60 pojawi się w sprzedaży w pierwszym kwartale 2023 roku, ale niewykluczone, że zostanie zaprezentowany jeszcze pod koniec tego roku.Źródło: Twitter / @chunvn8888 / fot. tyt. Redmi (Redmi K50)