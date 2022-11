Nadchodzi trzeci smartfon z serii OnePlus Ace. Specyfikacja ujawniona

OnePlus Ace 2 ma moc.

Źródło: OnePlus

OnePlus 10T / Źródło: OnePlus

Pierwszy smartfon marki OnePlus należący do nowej serii Ace został zaprezentowany w kwietniu tego roku i zdecydowanie należy d urządzeń wyróżniających się na tle konkurencji. I nie chodzi tutaj bynajmniej o podzespoły, a design, który wpada w oko. Później w sierpniu pojawił się OnePlus Ace Pro, który stracił swój urok, ale zyskał na wydajności. Czy zatem teraz przyszedł czas na połączenie najlepszych cech w nadchodzącym OnePlus Ace 2? Niewykluczone, ale zanim poznamy design, warto pochylić się nad specyfikacją.Mając na uwadze fakt, że OnePlus Ace 2 będzie konkurował między innymi z Redmi K60 jego wyposażenie jest don bardzo zbliżone. Zatem głównym czynnikiem decydującym o wyborze z pewnością będzie cena. Ja bardziej cenię sobie design i oprogramowanie, a zatem niewykluczone, że bliższy memu sercu będzie smartfon marki OnePlus, aczkolwiek nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu.Oczekuje się, że OnePlus Ace 2 będzie wyposażony w 6.7-calowy wyświetlacz typu OLED z zakrzywionymi krawędziami. Będzie oferować rozdzielczość 1.5K+ i zabezpieczenie w postaci optycznego czytnika linii papilarnych umieszczonego pod ekranem. Na pewno nie zabraknie odświeżania 120 Hz, gdyż to już standard w nieco droższych smartfonach.OnePlus Ace 2 ma podobno wykorzystywać układ SoC Snapdragon 8+ Gen 1, zapewniając lepszą wydajność i efektywność w porównaniu z poprzednikiem. Telefon będzie również wyposażony w maksymalnie 16 GB pamięci RAM LPDDR5 i do 512 GB pamięci na dane typu UFS 3.1.Wydajność energetyczną zapewni akumulator o pojemności 5000 mAh z ładowaniem o mocy 100 W. Widać zatem, że mark ma zamiar znacząco spowolnić ładowanie względem oryginalnego OnePlus Ace i udoskonalonego OnePlus Ace Pro, które wykorzystują zawrotną prędkość ładowania 150 W.Do tego jeszcze smartfon będzie miał 16-megapikselowy aparat przedni umieszczony w dedykowanym otworze. Na tylnym panelu pojawi się natomiast 50-megapikselowy aparat główny (Sony IMX890), występujący w towarzystwie 8-megapikselowego aparatu o szerokim polu widzenia, a także 2-megapikselowego oczka pomocniczego.Nadchodzący OnePlus Ace 2, tak jak i jego poprzednik będzie modelem ekskluzywnym sprzedawanym wyłącznie na ternie Chin. Nie ma się jednak co smucić, gdyż do globalnej sprzedaży trafi pod zmienioną nazwą OnePlus 11R. Niewykluczone, że od względem designu model ten nie będzie różnił się od OnePlus Ace 2, ale to raczej nie powinno być zaskoczeniem, gdyż tak samo było w przypadku OnePlus Ace Pro i OnePlus 10T. Do tego jeszcze smartfony będą pracowały pod kontrolą innego interfejsu użytkownika (zamiast ColorOS w globalnej wersji będzie OxygenOS). Tym samym OnePlus będzie miał identyczne smartfony, ale na inne rynki.Na chwilę obecną nie ma jeszcze żadnych konkretnych informacji na temat cen, a tarze sugerowanej ceny detalicznej, ale zważywszy na specyfikacje będzie zbliżona do wyceny OnePlus 10T.Źródło: Twitter / @chunvn8888 / fot. tyt. OnePlus