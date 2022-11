Ruszył Black Week w Biedronka Home. Ceny elektroniki mogą zaskoczyć

Elektronika i elektronarzędzia w dobrych cenach.

Czarny Piątek i związane z nim wielkie wyprzedaże coraz bliżej. Największe coroczne promocje w sklepach odbędą się 25 listopada, ale jeszcze przed ich nastaniem różni sprzedawcy organizują własne nawiązujące do Black Friday akcje promocyjne. Jedną z nich jest Black Week w Biedronka Home, który wystartował właśnie dziś. Przeceny sięgają nawet 50% i obejmują także elektronikę użytkową. Biedronka Home to. Z okazji Black Week popularna sieć sklepów oprócz darmowej dostawy oferuje także liczne obniżki. W tym wpisie wybrałem te moim zdaniem najciekawsze.Na pierwszy ogieńz 6,7-calowym ekranem AMOLED o rozdzielczości Full HD+, sprzedawany w kolorach niebieskim i czarnym. Łączność NFC, pojemna bateria 5010 mAh, trzy aparaty główne i niezły design to jego niepodważalne atuty. Cena na poziomie 749 złotych (zamiast 889 złotych) czyni ofertę najtańszą w polskim Internecie.

Źródło: mat. własny - zrzut ekranuHoffen o pojemności 3 litrów cieszy się w Biedronka Home bardzo dużym zainteresowaniem. W promocyjnej cenie 199 złotych (zamiast 249 złotych) z pewnością kupi ją jeszcze więcej osób. Urządzenie działa w zakresie temperatury od 80 do 200° C oraz od 1 do 60 minut.Źródło: mat. własny - zrzut ekranuWielu Polakom spodoba się oferta nao mocy 2000-2400 W. Produkt marki Hoffen kosztuje na wyprzedaży 78,90 złotych, zamiast wcześniejszych 99 złotych. Zaletą jest tu funkcja pionowego wyrzutu pary, pozwalająca prasować ubrania bez zdejmowania z wieszaka.Źródło: mat. własny - zrzut ekranuUwagę zwracają też niedrogie urządzenia specjalistyczne.za 49,99 złotych,(59,90 złotych),(69,90 złotych), urządzenie do robienia żelek (69,90 złotych) oraz(79,90 złotych) z pewnością znajdą wielu amatorów.Źródło: mat. własny - zrzut ekranuNiedrogiod Hoffen to wydatek rzędu 299 złotych (zamiast 349 złotych), a nieco wydajniejszy sprzętkosztuje 479 złotych (zamiast 799 złotych). Obie propozycje wydają się interesujące, przy czym drugi sprzęt zapewnia lepszą moc ssania.Źródło: mat. własny - zrzut ekranuDość spora jest oferta różnego rodzaju okablowania.od Baseus o długości 1 metra kosztuje 17,99 złotych. Za podobne pieniądze kupić można 2-metrowyw oplocie tej samej marki, a 23,99 złotych kosztuje kabel 3w1 ze złączami micro USB, USB-C i Lightning. Rzućcie też okiem na- zwłaszcza ten o mniejszej mocy.Źródło: mat. własny - zrzut ekranuWszystkie przecenione produkty z oferty elektroniki znajdziecie w Biedronka Home pod tym adresem Ponadto, polecam zajrzeć do oferty warsztatowej . Na dedykowanej podstronie znalazły się tania wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 20 V za 139 złotych, z jakiegoś powodu jest tam też niedroga kamera samochodowa za 83,90 złotych oraz polerka samochodowa 1200 W za 129 złotych (wcześniej 169 złotych), którą to jednak zalecamy stosować wyłącznie osobom wiedzącym, co robią. ;)Udanych łowów!Źródło: mat. własny