Drugi smartfon za 1 zł w promocji Plusa to wcale nie tak idealna oferta

Reno7 5G 8/256GB wraz z abonamentem za min. 55 zł/mies., drugi smartfon OPPO A17 4/64GB za złotówkę

Samsung Galaxy A53 5G 6/128GB wraz z abonamentem za min. 55 zł/mies., drugi smartfon Samsung Galaxy A13 4/64GB za 1 zł;

Samsung Galaxy S21 FE 5G wraz z abonamentem za min. 55 zł/mies., drugi smartfon Samsung Galaxy A13 4/64GB za 1 zł;

Samsung Galaxy S22 5G wraz z abonamentem za min. 55 zł/mies., drugi smartfon Samsung Galaxy A13 4/64GB za 1 zł;

Samsung Galaxy S22+ 5G wraz z abonamentem za min. 55 zł/mies., drugi smartfon Samsung Galaxy A13 4/64GB za 1 zł;

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G wraz z abonamentem za min. 55 zł/mies., drugi smartfon Samsung Galaxy A13 4/64GB za 1 zł.

“Drugi wybrany smartfon za 1 zł przy zawarciu lub przedłużeniu umowy na 24 mies. na wybrane usługi oraz zawarciu umowy ratalnej (na 24 lub 36 mies. w zależności od zestawu) na wybrane, wskazane wyżej smartfony. Oferta do wyczerpania zapasów zestawów, ceny na 3.11.2022. Przy odstąpieniu od umowy ratalnej klient jest zobowiązany do zwrotu zestawu. Usługa CyberOchrona działa na terenie Polski w ramach mobilnej sieci Orange.”

Nie tak dawno, bo 7 listopada wystartowała świąteczna promocja w Plusie, w ramach której operator przygotował dla zainteresowanych 2x więcej GB w abonamentach przez 2 lata, dostęp do Disney+ w prezencie także przez 2 lata, a do wybranych smartfonów drugie urządzenie tej samej marki za symboliczną złotówkę. I choć oferta jest naprawdę atrakcyjna, to jednak zawiera ukryte informacje, o których dowiadujemy się przy podpisaniu umowy bądź aneksu. O co chodzi?W ramach oferty świątecznej obowiązującej od 7 listopada tego roku, w ramach oferty sieci Plus zainteresowani podpisaniem nowej umowy lub przedłużeniem obecnej, mogą zyskać bardzo przydatne benefity. Zieloni mają bowiem podwojony pakiet internetu z dostępem do sieci 5G we wszystkich planach taryfowych od 55 złotych wzwyż i to na cały okres trwania zobowiązania, a dokładniej na 24 miesiące. Liczba miesięcy ma spore znacznie, gdyż w przypadku aneksu umowa jest zawierana na 27 pełnych cykli rozliczeniowych, a to oznacza, że przez ostatnie trzy miesiące + te, które przeszły z tytułu wcześniejszego podpisania aneksu nie są objęte promocją dwa razy więcej internetu na całą umowę.Do tego Plus daje zupełnie za darmo dostęp do serwisu Disney+ na dwa lata. Ten prezent jest dostępny dla klientów indywidualnych przy wyborze abonamentu głosowego za min. 55 złotych miesięcznie. Klienci biznesowi mogą skorzystać z promocji, przy wyborze abonamentu za minimum 45 zł netto.Do tego jeszcze wszyscy klienci, którzy zdecydują się na ratalny zakup smartfona marki OPPO lub Samsung otrzymają w prezencie drugi smartfon za symboliczną złotówkę. Akcja promocyjna obowiązuje przy zakupie następujących urządzeń:Co bardzo istotne wszystkie promocje łączą się ze sobą, dzięki czemu można zyskać nawet 240 GB internetu na cały okres trwania umowy, Disney+ na 2 lata w prezencie i drugi smartfon za 1 zł.Nie da się zatem ukryć, że oferta świąteczna sieci Plus jest naprawdę bogata iw zasadzie, aż grzech z niej nie skorzystać. Jest jednak pewien haczyk, o którym nie jest jasno napisane na stronie operatora.Okazuje się bowiem, że smartfon w prezencie do wybranych urządzeń podanych powyżej nie jest tylko za symboliczną złotówkę, o czym operator nie informuje jasno na swojej stronie, a powinien. Przekonał się o tym mój tata, podpisując aneks do umowy w jednym z salonów operatora.Podczas przedłużenia umowy sprzedawca nie poinformował na samym początku, że decydując się na zestaw świąteczny z drugim smartfonem za 1 zł, konieczne jest podpisanie nowej umowy na kolejny numer telefonu. Tak, ten nowy numer jest przydzielany do gratisowego smartfona i kosztuje nas 1 grosz miesięcznie przez dwa lata. I choć nie ma tam żadnej konkretnej taryfy i w zasadzie nie trzeba z niej korzystać, to jednak w moim odczuciu jest to zagranie nie fair.Pracownik poinformował o tym drugim numerze, dopiero gdy tata podpisał dokumenty dotyczące aneksu i rat za nowy smartfon. I choć prawdopodobnie można było z tego zrezygnować, to jednak było już za późno. Wg informacji przekazanych przez pracownika salonu, jest to forma zabezpieczenia sieci Plus przed nieuczciwymi abonentami, którzy przestają spłacać raty za sprzęt. Wtedy tez operator może swobodnie zablokować nie tylko smartfon główny, ale i ten przyznany za symboliczną złotówkę. Sprytne, prawda?Dla porównania pomarańczowy operator, a zatem Orange nie stosuje takowych praktyk. W zasadzie nigdy nie stosowało, gdyż jestem w tej sieci już naprawdę długo i przedłużając kiedyś umowę zgarnąłem sobie fajny zestaw z Galaxy S7 edge, słuchawkami bezprzewodowymi JBL i do tego jeszcze smartfonem Galaxy J5 2016. Oba dodatki były po 1 zł i nie było do smartfona dodatkowej karty SIM. Można? Można i w zasadzie Plus powinien się wstydzić, że nie informuje o tym fakcie na swojej stronie internetowej.Na koniec dodam jeszcze, że na stronie Orange można przeczytać, że przy odstąpieniu od umowy ratalnej trzeba zwrócić cały zestaw. Pełna treść informacji brzmi następująco:Źródło: Orange / fot. tyt. Plus