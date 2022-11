Wzmacniacz Fritz!Repeater 1200 AX z Mesh. Pozbądź się martwych stref sieci WiFi

Kolejne urządzenie, które pomoże w rozdysponowaniu sygnału WiFi po całym większym mieszkaniu czy domu. Mając problemy z białymi plamami WiFi lub po prostu miejscami o bardzo niskim zasięgu i prędkościach, nie trzeba od razu wymieniać routera. Można też zainwestować we wzmacniacz, najlepiej taki obsługujący sieć typu WiFi mesh jak właśnie omawiany produkt.



Nawet 3000 Mb/s po WiFi i port LAN 1Gb/s we wzmacniaczu FRITZ!Repeater 1200 AX

Najnowszy sprzęt niemieckiej firmy AVM może rozszerzyć zasięg WiFi nawet w szybkiej technologii ax. Fritz!Repeater 1200 AX obsługuje WiFi 6 ax w dwóch pasmach 2,4 GHz i 5 GHz (w konfiguracji 2x2)z maksymalną łączną przepustowością na poziomie 3000 Mb/s. Urządzenie jest też wyposażone w szybki port LAN Gigabit Ethernet. Dzięki temu mamy możliwość podłączenia kolejnych sprzętów po WiFi lub przewodowo. Gniazdo RJ-45 może też działać w roli połączenia z resztą sieci, dzięki czemu otrzymamy oba pasma WiFi do pełnego wykorzystania z urządzeniami klienckimi.





Wpinany bezpośrednio do ściennego gniazdka elektrycznego wzmacniacz może dobrze wkomponować się we wnętrze / Foto: AVM (Fritz!)



Dużym atutem wzmacniacza Fritz!Repeater 1200 AX, jest zgodność z sieciami typu mesh i szybkie połączenie z resztą systemu Fritz! Mając już router Fritz!Box, wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby sparować oba produkty. Wracając jeszcze do mesh, to oczywiście chodzi o stworzenie nawet z kilku routerów, wzmacniaczy i bezprzewodowych punktów dostępowych szerokiej sieci WiFi o dużym pokryciu, która będzie wyglądać dla naszych laptopów, smartfonów, tabletów i innych klienckich urządzeń, jak jedna duża sieć, a nie kilka pomniejszych. Dzięki temu np. smartfon automatycznie będzie się przełączać pomiędzy punktami podczas chodzenia po domu i to bez utraty połączenia nawet na sekundę.



Dość drogi wzmacniacz o szerokich możliwościach

Producent urządzeń AVM Fritz! stale uaktualniania oprogramowanie, więc można liczyć na długie wsparcie i opcjonalnie pojawienie się nowych możliwości. Rozbudowany system Fritz!OS jest dostępny także w języku polskim. Wzmacniacz Fritz!Repeater 1200 AX nie wydaje się bardzo duży, ma tylko 80 x 80 x 38 mm przy wadze 101 g. Wpina się go bezpośrednio do gniazdka sieci elektrycznej.



Fritz!Repeater 1200 AX najłatwiej paruje się z innymi sprzętami AVM Fritz! / Foto: AVM (Fritz!)



Producent zapewnia aż 5 lat gwarancji, a jego sugerowana cena podana w komunikacie wynosi 90 euro (w prostym przeliczeniu po obecnym kursie około 420 zł). Pierwsze oferty na FRITZ!Repeater 1200 AX z polskich sklepów zaczynają się od około 418 złotych.



Producent zapewnia aż 5 lat gwarancji, a jego sugerowana cena podana w komunikacie wynosi 90 euro (w prostym przeliczeniu po obecnym kursie około 420 zł). Pierwsze oferty na FRITZ!Repeater 1200 AX z polskich sklepów zaczynają się od około 418 złotych.

Źródło i foto: AVM (Fritz!)

Niewielki i szybki markowy sprzęt.