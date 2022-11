Xiaomi szykuje tani smartfon z serii Redmi 11. Czego można się spodziewać?

Redmi 11A w przygotowaniu.

Specyfikacja będzie podstawowa

Źródło: TENAA

Cena i dostępność

Xiaomi szykuje się do prezentacji kolejnego taniego smartfona z serii Redmi 11. Tym razem firma ma w przygotowaniu dla zainteresowanych model Redmi 11A, który właśnie pojawił się w chińskim urzędzie certyfikacyjnym TENAA, zdradzając przy tym pełną specyfikację i wygląd. Czego możemy się spodziewać?Redmi 11A będzie smartfonem wyposażonym w 6,7-calowy wyświetlacz typu LCD o rozdzielczości HD+ (720 × 1650 pikseli). Charakteryzuje się wycięciem w kształcie kropli wody. Ten panel już jasno pokazuje, że mamy do czynienia z modelem z niskiego segmentu.Moc obliczeniową w tym smartfonie dostarczy MediaTek helio G25, współpracujący z maksymalnie 8 GB pamięci RAM i do 256bGB pamięci na dane i aplikacje. Po wyjęciu z pudełka pracuje pod kontrolą MIUI opartym na systemie Android 12. MediaTek helio G25 wytworzony został w 12nm procesie litograficznym TSMC i składa się z ośmiordzeniowego procesora z rdzeniami ARM Cortex-A53 o taktowaniu dochodzącym do 2.0GHz. Nie da się ukryć, że owe rdzenie zdecydowanie wpisują się do niskiego segmentu. Za grafikę odpowiada tutaj PowerVR GE8320, działający z częstotliwością do 650 MHz.Co bardzo istotne do sprzedaży trafi wiele wariantów tego modelu, które będą się różnic ilością pamięci RAM i tej na dane. Pamięć operacyjna zaczyna się od zaledwie 2 GB, z dostępnymi również wersjami 4 GB, 6 GB i 8 GB. Pojemność pamięci na dane zaczyna się od 32 GB, poprzez 64 GB, 128 GB, a nawet 256 GB.Energie dostarczy akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania o mocy maksymalnej dochodzącej do 18 W. Redmi 11A ma mieć na tylnym panelu tylko moduł aparatu o rozdzielczości 50 MP, a Selfie dedykowana została kamera 5 MP. Na tylnym panelu znajduje się również okrągły czytnik linii papilarnych. Zaplecze komunikacyjne powinno przedstawiać się następująco: modem 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, port microUSB, GPS i gniazdo słuchawkowe 3.5 mm. Redmi 11A ma wymiary 168,76 x 76,41 x 8,77 mm i waży 192 gramy.Na chwilę obecną nie ma jeszcze słowa na temat ceny, ale można spokojnie założyć, że Redmi 11A będzie miał sugerowaną cenę detaliczną wynoszącą nieco ponad 450 złotych. Model ten zadebiutować powinien w grudniu tego roku, aczkolwiek będzie to raczej cicha premiera - wprowadzenie do sprzedaży i tyle.Źródło: TENAA / fot. tyt. Xiaomi/Redmi