Alternatywa dla Thermomixa znowu w Lidlu. Rekordowa niska cena Lidlomixa

Nie przegap.

Promocja na Lidlomixa

Czy warto kupić Monsieur Cuisine Smart?

Monsieur Cuisine Smart - 2199 złotych

- 2199 złotych Vorwerk Thermomix - 5745 złotych

Z początkiem września bieżącego roku niemałe zainteresowanie poród czytelników naszego serwisu wywołała promocja Lidla . Popularna sieć sklepów sprzedawała wtedy w rekordowo niskiej cenie tak zwanego "", czyli urządzenie o nazwie, będące alternatywą dla znacznie droższego. Miło mi poinformować, że promocja na lidlomiksa powraca, jest szalenie atrakcyjna i potrwa tylko dwa dni., a właściwie Monsieur Cuisine Smart, tosmart z funkcją Wi-Fi, sprzedawany w najnowszej promocji w ceniezamiast 2499 złotych. Urządzenia wyprzedano ostatnio na pniu, w związku z czym nie mam żadnych wątpliwości, że wielu z Was pogna do Lidla, aby kupić ten sprzęt w ramach wyprzedaży trwającej2022 roku lub do wyczerpania zapasów.Monsieur Cuisine Smart oferuje, ułatwiających przygotowywanie posiłków nawet amatorom kulinariów. Urządzenie pozwalana na gotowanie, gotowanie na parze, siekanie, zagniatanie, emulgowanie, rozdrabnianie, mieszanie, smażenie, wolne gotowanie, gotowanie sous vide oraz ważenie. Wszystkie informacje i wskazówki krok po kroku prezentowane są naPrzypominam, że Lidlomix wrócił do sprzedaży we wrześniu tego roku po długiej przerwie wynikającej ze sporu patentowego z firmą Vorwerk, producentem Thermomixa.W telegraficznym skrócie: jeśli lubisz gotować i ta sztuka wychodzi Ci dobrze, zapewne nie warto. Jeśli natomiast chcesz oszczędzać czas w kuchni lub jesteś antytalentem kulinarnym (serio, to nic złego), powinieneś być zachwycony.Polecam poszukać w sieci opinie o Monsieur Cuisine Smart. Jest ich cała masa i pomimo że niektórzy uważają go za sprzęt gorszy od Thermomixa, to... Cóż, przypominam ceny:Źródło: mat. własny via Lidl