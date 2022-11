Mamy nowe informacje na temat Motoroli edge 40 Pro

To będzie wydajny smartfon.

XXXXXXXX. | Źródło: Motorola

Wysoka wydajność

XXXXXXXX. | Źródło: Motorola

Motorola przygotowuje się do rychłego wprowadzenia na rynek swojej najnowszej serii flagowych smartfonów edge 40. Zanim jednak odbędzie się jakimkolwiek oficjalne ogłoszenie, wysokiej klasy model edge 40 Pro został już zauważony na stronie certyfikacyjnej. To tylko potwierdza, że być może jeszcze w tym roku lub na początku 2023 roku seria zadebiutuje.Nadchodzące urządzenie klasy premium zostało niedawno zauważone, gdy otrzymało certyfikat na stronie internetowej TDRA. Ta certyfikacja zasadniczo potwierdza oficjalną nazwę, a nawet numer modelu XT2301-4. Oczekuje się również, że edge 40 Pro będzie rebrandowanym modelem Moto X40, który podobno wkrótce pojawi się w Chinach. Innymi słowy, baza danych TDRA również wskazuje na rychłą premierę nowego smartfona.Warto zauważyć, że model X40 ma numer modelu XT2301, co zasadniczo wskazuje, że edge 40 Pro jest wersją przemianowaną i zarezerwowana na rynki międzynarodowe. Poza notowaniem TDRA smartfon otrzymał również certyfikat na stronie EEC. Niestety, obie strony certyfikacyjne nie ujawniają żadnych drobniejszych szczegółów, takich jak wewnętrzne specyfikacje lub konstrukcja edge 40 Pro. Ale na razie mamy wcześniejsze plotki i przecieki dotyczące Moto X40, a to i tak całkiem sporo.Oczekuje się, że telefon będzie wyposażony we flagowy układ Qualcomm nowej generacji, Snapdragon 8 Gen 2 . Potwierdzono, że ten układ jest również sparowany z pamięcią RAM typu LPDDR5X. Mówi się, że edge 40 Pro ma potrójną konfigurację aparatu na tylnym panelu, składającą się z 50-megapikselowego czujnika głównego, 50-megapikselowego ultraszerokokątnego obiektywu i 12-megapikselowego teleobiektywu. Urządzenie będzie obsługiwać szybkie ładowanie o mocy 68 W, a przód będzie miał zakrzywiony panel OLED o częstotliwości odświeżania 165 Hz.Gwoli przypomnienia, Snapdragon 8 Gen 2 będzie miał wariant o ultrawysokiej częstotliwości z zegarem od 3.4 do 3.5 GHz. Dla porównania rdzeń Prime w układzie SoC Snapdragon 8+ Gen 1 działa z częstotliwością 3.19 GHz. To jednak nie koniec ulepszeń, gdyż GPU również odnotuje znaczną poprawę w porównaniu do swojego poprzednika. Ekstremalna wydajność GPU we flagowych urządzeniach z Androidem w końcu ma dorównać wydajności chipów Apple z serii A.Snapdragon 8 Gen 2 w dalszym ciągu (jak poprzednik) będzie wytwarzany w 4 nm procesie litograficznym opracowanym przez TSMC.Źródło: mysmartprice / fot. tyt. Motorola (Edge 30 Pro)