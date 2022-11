iQOO 11 Pro zmiecie konkurencję pod dywan. Specyfikacja ujawniona

Waga jego atutem.

Specyfikacja iQOO 11 Pro

Źródło: iQOO

Kiedy premiera iQOO 11 Pro?

iQOO to marka smartfonów z zamiłowaniem do wprowadzania na rynek urządzeń z wysokiej klasy podzespołami w zaskakująco rozsądnych cenach. Teraz przewiduje się, że będzie podobnie, gdyż docierają do nas konkretne informacje na temat flagowców nowej generacji, które zostaną wprowadzone na rynek z najnowszym Snapdragonem 8 Gen 2 tak szybko, jak to możliwe po przewidywanej premierze tego układu w listopadzie 2022 r. Oczekuje się, że seria IQOO 11 pojawi się do końca tego roku.Zaprezentowany w lipcu tego roku iQOO 10 Pro jest pierwszym na świecie smartfonem komercyjnym oferującym niebotycznie szybkie fałdowanie o mocy 200 W/. To także rasowy flagowiec, który bazuje na najlepszych rozwiązaniach poprzednika, a także na modelu, na którym się opiera, a mianowicie vivo X80 Pro . Oczekuje się zatem, że następca będzie jeszcze lepszy, a przynajmniej równie dobry, choć z uaktualnionymi podzespołami.Imponującym parametrem w specyfikacji będzie ładowanie o mocy 200 W, które w przypadku akumulatora o pojemności około 4700 mAh będzie w stanie odzyskać energię w zaledwie 10 minut. Oczywiście to wszystko przy wykorzystaniu dedykowanej ładowarki i przewodu USB typu C.Kolejnym mocnym elementem wyposażenia będzie 6.78-calowy wyświetlacz (rozdzielczość 1440 x 3200 pikseli). Będzie to zakrzywiony panel najwyższej klasy typu AMOLED E6 firmy Samsung, który zostanie wykonany w technologii LTPO. To natomiast oznacza, że będzie miał szybszy czas reakcji, względem poprzedniej generacji i będzie mógł automatycznie dostosować częstotliwość odświeżania od 1 Hz do 120 Hz. Pod ekranem zagości ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych.W przypadku wydajności raczej nie będzie zaskoczenia. Tutaj marka ma postawić na najnowszy układ marki Qualcomm, jakim będzie Snapdragon 8 Gen, który. Układ będzie wspierany przez z 8/12 GB pamięci RAM LPDDR5 i 256/512 GB pamięci (UFS 3.1 lub UFS 4.0). iQOO 10 Pro będzie pracował na Androidzie 13 z interfejsem OriginOS po wyjęciu z pudełka.Do tego jeszcze dojdzie autorski chip vivo V2+, który zaoferuje poprawę wydajności w grach, aby mogły jak najlepiej wykorzystać wyświetlacz o wysokiej częstotliwości odświeżania, jednocześnie utrzymując temperaturę pod kontrolą. Układ ten ma nie tylko za zadanie usprawnić działanie smartfona podczas grania, ale również poprawić wydajność aparatu głównego, przez zastosowane algorytmu AI.Na tylnym panelu zagości aparat główny 50MP ze stabilizacją gimbala. Do tego jeszcze może nagrywać wideo w rozdzielczości do 8K. Kolejnym obiektywem będzie tele z 3-krotnym zoomem optycznym z OIS i matrycą 14.6 MP. Również z tyłu znajdzie się ultraszerokokątny obiektyw 150°, ten z czujnikiem 50 MP, który znajdziemy również w vivo X80 Pro. Aparat do selfie ma mieć czujnik 16MP.Jak wynika z niepotwierdzonych jeszcze informacji, premiera najnowszego flagowca marki ma nastąpić do końca 2022 roku, a zatem już niebawem. Biorąc pod uwagę fakt, że Snapdragon 8 Gen 2 pojawi się oficjalnie dopiero w półwolej tego miesiąca, firma będzie miała naprawdę niewiele czasu na wprowadzenie iQOO 11 Pro do sprzedaży w Indiach.Źródło: @heyitsyogesh / Twitter / fot. tyt. iQOO