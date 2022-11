Składany OPPO Find N2 ma być wyczuwalnie lżejszy do konkurencji

Waga jego atutem.



Najprawdopodobniej w przyszłym miesiącu w Chinach zadebiutuje najnowszy smartfon marki OPPO. Nie będzie to jednak byle jakie urządzenie, a wyczekiwany przez wielu OPPO Find N2. Ten składany smartfon drugiej generacji i następca zeszłorocznego modelu ma wnieść spore usprawnienia i stać się jeszcze bardziej użyteczny. Plotki sugerują, że OPPO zaprezentuje również Find N Flip.



Jak wynika z najnowszych informacji przelanych przez Ice Universe, nadchodzący ​​OPPO Find N2 będzie najlżejszym telefonem składanym w poziomie. Mówi się, że urządzenie waży poniżej 240 gramów, czyli o 15 procent mniej niż jego poprzednik, który waży 275 gramów. Nadchodzący Find N2 jest również reklamowany jako znacznie lżejszy niż inne składane urządzenia, takie jak



Domniemana specyfikacja OPPO Find N2

Podobno w smartfonie ma zostać zastosowany 7.1-calowy wyświetlacz LTPO wykonany w technologii AMOLED, który zaoferuje wysoką i zarazem dynamiczną częstotliwość odświeżania dochodząca do 120 Hz dla składanego panelu.



Najnowszy OPPO Find N2 ma zostać wyposażony w układ SoC Snapdragon 8+ Gen 1, zapewniając lepszą wydajność i efektywność w porównaniu z poprzednikiem. Zapewne będzie on współpracował z maksymalnie 12GB pamięci RAM typu LPDDR5 i do 512 GB na dane i aplikacje (UFS 3.1). Będzie działał na ColorOS 13 bazującym na systemie operacyjnym Android 13 po wyjęciu z pudełka.





