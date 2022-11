Razer ma odpowiedź na DualSense Edge. Oto Razer Wolverine V2 Pro

Kolejny kontroler o zawrotnej cenie.

Kontroler o ogromnych możliwościach

Pod koniec sierpnia bieżącego rokuzapowiedziało nowy bezprzewodowy kontroler DualSense Edge , który wyróżnia się wieloma usprawnieniami względem swojego podstawowego brata. Szybko okazało się jednak, ze kontroler ten ma zawrotną cenę, wynoszącą w Polsce aż 1199 złotych (a na zachodzie 239,99 euro).Teraz swoją odpowiedź na DualSense Edge postanowił przedstawić, w postaci kontrolera. Jeśli liczyliście na to, że będzie on tańszy, niż kontroler Sony, to zaraz spadniecie z krzesła. Razer Wolverine V2 Pro został bowiem wyceniony na aż, czyli w przybliżeniu…. Z czego tak wysoka cena wynika i czy jest odpowiednio uzasadniona?Razer Wolverine V2 Pro ma oferować spusty z technologią, która umożliwia przełączane ich trybu działania z pełnozakresowego na błyskawiczny i odwrotne,(zamiast membranowych) o ultrakrótkim czasie reakcji (wynikającym z punktu aktywacji na poziomie 0,65 mm), a także ośmiokierunkowy. Kontroler ten to też jednak sześć dodatkowych przycisków, które będzie można samodzielnie zmapować. Dwa z nich to bumpery, a cztery z nich to triggery.Jak na produkt Razer przystało, nie zabraknie też tu podświetlenia, które będzie działało w sposób zsynchronizowany z grami i innymi urządzeniami producenta. Największą zaletą kontrolera ma być jednak łączność bezprzewodowa, podobno trzy razy szybsza niż łączność oferowana przez konkurencję.